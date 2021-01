Nella casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando continua a essere incredula all'idea che le sue parole – apparentemente riportate in modo distorto da Dayane Mello – abbiano creato il caos tra i nuovi concorrenti. Stefania ha litigato con Dayane perché la modella avrebbe riferito a Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti: "Stefania vuole nominare i nuovi arrivati".

Dayane avrebbe strumentalizzato le parole di Stefania

Stefania Orlando, dopo la lite con Dayane Mello, si è detta molto delusa da lei. La showgirl si è confidata con Maria Teresa Ruta e le ha raccontato la sua versione dei fatti. Avrebbe semplicemente detto a Dayane di avere ben chiari i concorrenti con cui vorrebbe arrivare in finale. È convinta che la modella abbia strumentalizzato le sue parole: "Non puoi dire ai nuovi: ‘Attenzione perché Stefania vi nomina‘. È una strumentalizzazione del mio discorso. Il mio discorso non verteva su chi voglio nominare, ma su chi non voglio nominare. È un'altra cosa. È arrivata un'altra cosa perché è stata raccontata in un altro modo. Io sono stata leggera a parlare con Dayane".

Stefania Orlando delusa da Dayane Mello

Stefania Orlando ha dichiarato che col senno di poi, ritiene di avere sbagliato a confidarsi con Dayane Mello. Pensava che tra loro ci fosse una tregua e dunque, l'ha delusa molto il fatto che la concorrente del Grande Fratello Vip abbia riportato il discorso fatto con lei agli altri gieffini, con il probabile intento di metterglieli contro: