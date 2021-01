Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è scoppiata l'ennesima lite. Le protagoniste sono state Stefania Orlando e Dayane Mello. Quest'ultima avrebbe rivelato a Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti la presunta intenzione di Stefania di mandare in nomination sempre gli ultimi arrivati. Orlando è andata su tutte le furie, perché sostiene che le sue parole siano state distorte e strumentalizzate.

Perché Stefania Orlando si è infuriata con Dayane Mello

Stefania Orlando ha chiarito di non aver mai detto di voler nominare a prescindere i nuovi concorrenti. La showgirl ha solo precisato che vorrebbe in finale le persone con le quali ha legato di più. Quindi ha accusato Dayane Mello di avere strumentalizzato le sue parole: "Io vorrei che le persone che hanno iniziato con me e con cui ci sono buoni rapporti, vadano avanti. Non puoi riportare: ‘Stefania nomina i nuovi', perché significa strumentalizzare una frase che io ti ho detto". Dayane Mello ha sostenuto di aver capito così.

La lite tra Stefania e Dayane

Stefania Orlando ha continuato: "Hai riportato la mia frase in modo distorto, è un colpo basso. Non è una cosa carina quella che hai fatto". Dayane Mello si è difesa: "Io non penso di avere fatto male a nessuno, perché io ho capito quello. […] Tu hai detto che tieni ai vecchi e io ti ho detto che non c'è differenza tra vecchi e nuovi". Stefania ha continuato ad accusarla di avere spettegolato con Cecilia e Carlotta, riportando frasi distorte. Da qui, i toni si sono accesi. Orlando ha accusato Dayane di creare amicizie nella casa solo per convenienza:

"Tu hai rapporti con chi ti conviene. Hai rapporti con tutti, tu non sai neanche che cosa significhi essere amiche. Tu non conosci proprio il senso dell'amicizia. Guardi soltanto te. Guardi solo quello che conviene a te. Tu questo fai Dayane. Tu sei amica di tutti".

Mello non ci sta e ha replicato che, al contrario, lei sceglie le sue amiche e le protegge. Stefania, allora, l'ha fulminata: "Si vede come le proteggi, sono tutte amiche tue". E ha concluso: "Dayane smettila, perché ormai ti ho smascherato. Io ho capito chi sei. Con me non attacca". Dayane, prima di lasciare la stanza, ha accusato Stefania: "Tu sei come un virus che entra nel cervello per avere il bene di tutti".