Perché Raz Degan non parteciperà al GF Vip 2021: una questione di soldi

La trattativa di Raz Degan con il Grande Fratello Vip 2021 sarebbe stata una questione di soldi. Fanpage.it aveva anticipato la notizia che lo vedeva al tavolo con Alfonso Signorini, da lui poi definita "fake news" su Instagram, mentre Davide Maggio ha rilanciato con la cifra astronomica richiesta dall'attore israeliano: "500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa". Dalle notizie trapelate inizialmente e in nostro possesso si evinceva che Degan sarebbe stato disposto a parlarne ma a patto di trovare una quadra sul cachet, che sin da subito non avrebbe viaggiato su numeri facilmente accettabili. Il giornale sul mondo della tv ha chiuso il cerchio, avvalorando questa voce.

La strana allergia ai reality del vincitore dell'Isola

Eppure l'ex concorrente di Ballando con le stelle 2010 nonché vincitore dell'Isola dei Famosi 2017, che ha battuto Simone Susinna con ben l'89% di preferenza al televoto, mai stato allergico ai reality show partendo da questa evidenza, ha preso le distanze e non solo. "Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti", scrive Degan, scegliendo l"emoticon sorniona di un cowboy sorridente, decisamente lontana dal mood hater trasmesso alla community del noto social fotografico.

Totò Schillaci e Pamela Prati, gli altri nomi in trattativa

Community che si è divisa a metà: una parte non ha perso occasione per sostenerlo nella presunta smentita, convinta che il suo nome potesse essere inaccostabile ad un ‘prodotto del genere', l'altra invece non ha perso occasione per rimarcargli l'incoerenza di un vincitore di reality che prende distanza dal reality per eccellenza. Sono solo fatti suoi? Fino a un certo punto. Con un post su IG ha letteralmente attaccato il programma di Canale 5 e ha ridotto tutte le informazioni trapelate sulla trattativa a una gigantesca bufala montata ad arte dai giornali. Cosa non vera, visto che il suo nome circolava nei corridoi Mediaset insieme a quello di Totò Schillaci e Pamela Prati.