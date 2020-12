Nella casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha confidato le sue vicende sentimentali a Cristiano Malgioglio, che l'ha ascoltata con grande interesse. La gieffina ha parlato sia del grande amore che sta vivendo con il compagno Roberto Zappulla, che del matrimonio finito con il padre dei suoi figli Amedeo Goria.

La fine del matrimonio con Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sono stati sposati dal 1987 al 2004. Dal loro amore sono nati Guenda e Gian Amedeo. La conduttrice non ha mai nascosto di essere stata tradita dal suo ex marito. Cristiano Malgioglio, allora, le ha domandato come mai inizialmente abbia accettato i tradimenti di Goria: "Ma spiegami, quando hai scoperto che ti tradiva perché hai lasciato correre?". Ruta, con gli occhi lucidi, ha spiegato che era molto legata a lui e non poteva rinunciarci: "Gli volevo bene, forse un pò di insicurezza…sai all'epoca ero molto ingenua, ho realizzato con il tempo". Il paroliere, notando che Maria Teresa stava lottando per trattenere le lacrime, l'ha consolata: "Non voglio vederti piangere però, sei stata una madre stupenda per i tuoi figli, sono meravigliosi".

La relazione con Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta ha parlato poi della sua felice situazione sentimentale attuale. La conduttrice è fidanzata con Roberto Zappulla, produttore musicale. A Cristiano Malgioglio, ha confidato cosa l'ha spinta a dargli una possibilità: "Il suo sguardo mi ha stupito, perché guardava oltre, non mi conosceva come personaggio". Il gieffino, allora, le ha domandato come mai non si siano sposati subito. Maria Teresa gli ha confidato: "Quando lui me lo ha chiesto ho detto di no, i ragazzi erano piccoli… non me la sono sentita". Quindi ha preferito dare la priorità alla serenità di Guenda, Gian Amedeo e del figlio di Zappulla.