Perché il personaggio di Samantha non ci sarà nel revival di Sex and the City Che fine farà il personaggio di Samantha Jones (Kim Cattrall) nel revival di Sex and the City, And Just Like That? A svelarlo, in attesa degli episodi (dal 9 dicembre su Sky Serie), ci ha pensato il Daily Mail con un piccolo spoiler.

A cura di Elisabetta Murina

Il reboot di Sex and the City arriva il 9 dicembre su Sky Serie. Si chiama And Just Like That. Dopo tanta attesa, i fan della serie potranno finalmente scoprire come continuano le avventure di Carrie, Charlotte e Miranda a distanza di anni. Grande assente sarà Samantha, come ormai si vocifera da tempo. E la domanda che in molti si sono fatti e continuano a farsi è: Perché non c'è il personaggio di Kim Cattrall? Come sarà motivata la sua assenza? A rispondere ci ha pensato il Daily Mail con un piccolo spoiler degli episodi, per placare almeno in parte la curiosità.

Perché Samantha non ci sarà in And Just Like That

I più appassionati della serie hanno iniziato a fare diverse ipotesi sul destino del personaggio di Samantha Jones. E mano a mano che la fatidica data si avvicina (9 dicembre), la curiosità sale sempre di più. A fare un pò di chiarezza, in attesa della certezza che arriverà solo con l'uscita degli episodi, ci ha provato il Daily Mail. Il sito inglese ha appreso da alcune fonti che "Samantha è stata trasferita a Londra". Non la si vedrà più per le strade della Grande Mela con le sue inseparabili amiche perché, stando all'indiscrezione, è volata oltreoceano. E questo "è stato davvero il modo perfetto per spiegare la sua assenza". In più, pare che Samantha abbia litigato con Carrie Bradshaw, il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker, e che entro la fine della stagione le due proveranno a fare pace. Ora non resta che attendere gli episodi per saperne di più.

Di cosa parlerà il reboot di Sex and the City

Oltre a sapere dove sarà Samantha, è già noto anche qualche dettaglio sulla trama di And Just like that. Carrie, Miranda e Charlotte saranno alle prese con nuove avventure, lavorative e sentimentali, sempre sullo sfondo della frenetica New York. Dall'ultima volta che sono apparse sul piccolo schermo sono trascorsi diciassette anni. E infatti i fan le rivedranno 50enni, più adulte, ma sempre indaffarate in questioni amorose. Nel cast ritroveremo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.