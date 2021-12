Sex and the city, è disponibile il trailer in italiano del revival And Just Like That Il revival di Sex and the City, che si intitola And Just Like That, sarà disponibile su Sky Serie dal 9 dicembre. In attesa degli episodi, che vedranno Miranda, Charlotte e Carrie (ma senza Samantha) quasi 20 anni dopo, è disponibile il trailer in italiano del nuovo capitolo.

A cura di Elisabetta Murina

Il nuovo capitolo di Sex and the city, And Just Like That, arriva su Sky Serie il 9 dicembre. I fan dell'iconica serie troveranno sempre Miranda, Carrie e Charlotte nella frenetica New York, impegnate a destreggiarsi tra la vita sentimentale e gli impegni lavorativi. Solo con qualche anno in più dall'ultima volta e senza Samantha a completare il quartetto. In attesa della fatidica data, è disponibile il trailer in italiano, che anticipa il revival (e sembra promettere bene).

Il trailer in italiano di And Just Like That, il reboot di Sex and the City

"Più passano gli anni e più capisco che se hai dei veri amici dalla tua parte tutto è possibile". Così Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, apre il trailer di And Just Like That. Dall'ultima volta, sono passati quasi vent'anni. E nonostante il tempo, ci sono cose che non sono affatto cambiate. Prima fra tutte: l'amicizia che lega Miranda Hobbes, Carrie Bradshaw, Charlotte York e Samantha Jones (anche se il suo personaggio non farà parte di questo capitolo). Lo sfondo è sempre lo stesso, la Grande Mela, e anche i problemi sono quelli di un tempo (nonostante la fase diversa della vita): la ricerca dell'amore, quello vero e sincero, e la carriera. Con la stessa voce di Miranda si chiude il trailer, davanti a una cabina armadio piena di scarpe e vestiti: "Ed è così che, dopo tanti anni e tanti cambiamenti, tu sei sempre tu".

Perché Samantha non ci sarà in And Just Like That

Samantha Jones, interpretata da Kim Cattrall, non ci sarà nel revival di Sex and the City. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal Daily Mail, pare che il suo personaggio sarà assente perché volerà oltreoceano, a Londra. E questo, stando al sito, sarebbe un modo perfetto per giustificare la sua assenza. Pare anche che Samantha litigherà con Carrie ma, prima della fine degli episodi, ci sarà un tentativo di fare pace. Ora non resta che aspettare il 9 dicembre per vedere come andrà a finire con esattezza.