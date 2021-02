in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, ma nella casa già si discute delle nuove nomination. Ricordiamo che nell'appuntamento in prima serata di lunedì 22 febbraio, si sfideranno al televoto Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. In attesa del verdetto, Zenga sembra avere già le idee chiare su chi nominerà in caso lui riuscisse a restare nella casa.

Andrea Zenga è pronto a nominare Stefania Orlando

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip si legge uno stralcio di una conversazione avvenuta in giardino tra Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga. Era tarda sera quando i tre si sono concessi una chiacchierata in vista dell'intensa puntata che li aspetta. Pretelli ha chiesto ad Andrea Zenga: “Se domani vinci, sai già chi nominare?”. Il concorrente non si è fatto cogliere impreparato. Ha dimostrato sin da subito di avere le idee chiare circa il nome da fare: “Se rimango, sì e ho anche la motivazione”. Zelletta, per un attimo, ha pensato si stesse riferendo a lui, ma Andrea Zenga ha fugato ogni dubbio: "Nominerò Stefania".

La motivazione della nomination a Stefania Orlando

Andrea Zenga, dunque, si è premurato di dare la sua motivazione. Ha precisato di non avere alcun problema con Stefania Orlando. Nominarla, per lui, sarebbe solo un gesto di amicizia nei confronti di Andrea Zelletta. Intende dare una possibilità in più all'amico di arrivare in finale: “Nominerò Stefania perché non voglio privare un amico della possibilità di andare in finale. Con lei ho un bellissimo rapporto e so anche che è molto forte, ma per me l’amicizia è anche questa”. Andrea Zelletta, nonostante abbia apprezzato molto il gesto carino di Zenga, ha anche sottolineato che in fondo siamo ormai agli sgoccioli – la finale del Grande Fratello Vip 2021 andrà in onda l'1 marzo – e dunque, andare in nomination non sarebbe un problema a questo punto del gioco. Infine, ha rimarcato che per lui sarebbe un dispiacere non vedere arrivare Stefania Orlando in finale: “Ma io voglio giocarmela e divertirmi, per me non è un problema, arrivati a questo punto è normale. E sinceramente non vedere Stefania arrivare in finale sarebbe un dispiacere. I finalisti per me sono in tre e io mi escludo da quelli”.