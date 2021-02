Pasquale scrive a C’è posta per te per recuperare il rapporto con la moglie Anna. Lui le ha confessato di averla tradita e, dopo averla lasciata dicendole che non la amava più, si è pentito e vorrebbe riconquistarla. Pasquale racconta di avere conosciuto Anna quasi 20 anni prima, quando entrambi erano giovanissimi. Dopo le nozze, Anna non riesce a restare incinta e dopo essersi sottoposti a una serie di controlli, Pasquale scopre che è lui ad avere difficoltà a concepire. La notizia lo distrugge e lui si allontana. Al lavoro incontra una donna molto più giovane con la quale tradisce la moglie, quindi decide di lasciarla e interrompere il loro matrimonio. Da tempo, resosi conto di avere sbagliato, prova a riconquistarla ma la moglie non intende saperne. Teme che lui sia tornato sui suoi passi solo perché la donna per la quale aveva perso la testa è tornata insieme al suo ex fidanzato.

La richiesta di Pasquale: “Senza di te sono un uomo a metà”

Di fronte ad Anna, entrata in studio, Pasquale le chiede di perdonarlo: “Non sono stato bravo a dimostrare quanto tu sia stata indispensabile per me. ho sbagliato a sottovalutarti. Sono qui per dimostrarti che per me è indispensabile stare insieme a te. Ti chiedo scusa per averti tradita e lasciata sola. Nonostante questo, eri lì a chiedermi di restare e io per la seconda volta me ne sono andato”. Dopo essersi assunto le sue responsabilità, le chiede di perdonarlo:

Non cerco giustificazioni ma in questo tempo trascorso lontano da te ho capito che sono un uomo a metà, a metà perché non sono riuscito a darti un figlio. Tu mi dicevi che ti bastava stare insieme a me ma io non l’ho capito e mi sono chiuso. Voglio che questo sia un punto di partenza. Non voglio la vecchia Anna, voglio scoprire la nuova te. Riconquistarti e superare tutte le incertezze che arriveranno.

Anna è irremovibile e chiude la busta

Di fronte all’ex marito, Anna specifica che il problema non è stato il tradimento: “Il tradimento si può perdonare. Dopo tre giorni che me l’aveva detto, volevo a tutti i costi che tornasse a casa. Ma nel mese di agosto mi sono fermata. Lui se ne è andato di nuovo da casa, all’una di notte è venuto a dirmi che non era felice”. Poi, con estrema lucidità, ammette di non essere più innamorata: “Gli voglio un gran bene. Resterà importante per sempre. Ma adesso non riesco a mettere da parte quello che è successo. Se lo amo ancora? Te lo dico ora e te l’ho detto anche a casa”. Anche Maria De Filippi interviene, chiedendole dei suoi sentimenti ma la donna non cambia versione. “Se dentro di me sentissi qualcosa, lo farei. La rabbia è passata ma non mi vedo più proiettata accanto a lui. Dentro di me è cambiato qualcosa, non lo penso proprio più. Sto bene, non sento la mancanza di nessuno”, dice prima di lasciare lo studio.