Sabato 13 febbraio andrà in onda su Canale5 la sesta puntata di C'è posta per te 2021. Il programma di Maria De Filippi intratterrà il pubblico con nuove storie che, come sempre, analizzeranno tutte le sfaccettature dei sentimenti. Anche la prossima puntata sarà caratterizzata dalla presenza di due ospiti. Stavolta, la conduttrice accoglierà in studio un volto molto amato della tv e una sportiva di immenso talento. Stiamo parlando di Paolo Bonolis e Federica Pellegrini.

Paolo Bonolis a C'è posta per te 2021

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dagli italiani. Nel corso della sua carriera è stato al timone delle trasmissioni più disparate. Tra i programmi condotti anche Bim Bum Bam, Tira & Molla, Luna Park, Ciao Darwin, Il senso della vita, Avanti un altro e anche il Festival di Sanremo. In studio, il cinquantanovenne rivedrà l'amica e collega Maria De Filippi. In genere, le storie che richiedono l'intervento di un ospite vip, raccontano le vicende di fan che affrontano le difficoltà della vita. Dunque, anche stavolta molto probabilmente la direzione sarà quella.

Federica Pellegrini a C'è posta per te 2021

Ospite della puntata di C'è posta per te in onda sabato 13 febbraio anche Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto si è prestata a fare una sorpresa emozionante. Per conoscere tutti i dettagli, non resta che attendere la messa in onda della puntata. Come sempre, il programma campione negli ascolti, intratterrà gli spettatori con storie che fanno commuovere, ma anche sorridere. Coloro che si rivolgono alla redazione sono italiani di tutte le età, che vorrebbero recuperare un rapporto che sembra essere andato in frantumi o sorprendere una persona speciale. Il format si compone di storie di amori interrotti, di ricongiungimenti familiari e di seconde possibilità. L'appuntamento con la sesta puntata è alle ore 21:20 su Canale5.