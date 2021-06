Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, è il gruppo Discovery ad annunciare le novità previste per la prossima stagione televisiva. Discovery+, il servizio streaming del gruppo reduce dal lancio di Love Island Italia, riparte da una serie di titoli interessanti, alcuni dei quali inediti in Italia ma già testati con successo all’estero. Centrato l’obiettivo di puntare su alcuni dei nomi più famosi della rete, come Clio Make Up e Chadia Rodriguez. Spazio A Food Network, Nove, DMAX e Real Time.

La programmazione di Discovery+

Drag Race Italia con Tommaso Zorzi

È previsto lo sbarco su Discovery+ da novembre di Drag Race Italia, il reality show americano lanciato nel 2009 da Ru Paul già vincitore di 19 Emmy Awards. I giudici previsti per la prima edizione italiana dello show sono Tommaso Zorzi – reduce da Grande Fratello Vip e Isola dei famosi – , la drag queen Priscilla (Mariano Gallo) e Chiara Francini.

Back in time – Un amore da favola, l’esperimento sociale

in foto: Back in time – Un amore da favola

Debutta su Discovery+ l’esperimento sociale dedicato all’amore Back in time – Un amore da favola. Un gruppo di ragazze e ragazzi vivranno un’avventura in piena atmosfera ottocentesca. Accantonati jeans e t-shirt, indosseranno abiti d’epoca e corsetti e sperimenteranno un nuovo modo di conoscersi e corteggiarsi. Banditi cellulari, social e chat.

Sex, lies & Chadia con Chadia Rodriguez

Il volto di Chadia Rodriguez approda su Discovery+ con Sex, Lies & Chadia, un format dedicato alla sessualità al quale parteciperà un’esperta pronta a rispondere alle domande che arriveranno attraverso l’interazione digitale con i social.

Undressed, un successo italiano esportato all’estero

Dopo un anno difficile segnato dalla pandemia che ha vietato i contatti sociali, torna Undressed, esperimento tutto italiano, già esportato in altri paesi del mondo, che vede mettersi alla prova di volta in volta due sconosciuti che si svestiranno al primo incontro per poi conoscersi.

Naked Attraction Italia con Nina Palmieri

in foto: Naked Attraction

Nina Palmieri torna con la seconda stagione di Naked Attraction Italia, il dating show che consente a un single di scegliere il proprio aspirante partner tra 6 concorrenti completamente nudi, il cui corpo sarà svelato gradualmente a partire dai piedi fino alla testa.

Clio Back Home, il ritorno in Italia di Clio Make Up

Spazio ai volti di punta della rete con Clio Zammatteo, la make up artist diventata una star internazionale sui social. Clio Make Up sarà protagonista di Clio Back Home, la docu-serie che racconta il rientro in Italia di Clio e della sua famiglia dopo 10 anni vissuti negli Stati Uniti.

Social Family, la famiglia di Katia Follesa

La seconda stagione della docu-comedy torna a raccontare la vita di Katia Follesa, Angelo Pisani e della figlia Agata. La coppia sarà alle prese con l’organizzazione di un evento importante: il matrimonio. Diversi i volti noti dello spettacolo che parteciperanno al progetto facendo parte della vita quotidiana dei protagonisti.

The Facchinettis, una famiglia italiana allargata

Torna la docu-fiction sulla famiglia di Francesco Facchinetti. Il format racconta la vita familiare del produttore insieme alla moglie Wilma e alla loro numerosa famiglia allargata.

Taraballa – Finché c’è dolce c’è speranza con Carrara e Oppini

Il pastry chef Damiano Carrara metterà alla prova influencer e celebrity chiamati a realizzare dolci che dovranno superare l’esame dello chef e dei social. Protagonisti del format saranno Michela Giraud, Valeria Angione, Tommy Cassi, Nicole Rossi, Francesco Oppini e Giulia Valentina.

Chiamatemi Tony King, la docu-serie

in foto: Chiamatemi Tony King

Discovery+ racconta la vita del rapper transgender Tony King, originario del Rione Sanità di Napoli. Una docu-serie sul suo percorso di crescita umana e professionale.

Children of the cult, i Children of God

Tre donne che sono state membri della setta raccontano la vita nei Children of God, la setta americana accusata di pedofilia che predicava il sesso libero, anche tra adulti e minori, le orge di massa e la prostituzione. Dell’organizzazione e dei suoi riti ha parlato pubblicamente anche l’attrice Rose McGowan che ha denunciato di essere stata abusata da bambina.

Il Celeste, il documentario su Roberto Formigoni

Un documentario in due puntate racconta la vita di Roberto Formigoni, uno degli uomini più influenti della politica italiana. Il progetto racconta il doppio aspetto della vita di Formigoni, l’uomo e il politico.

Giochi Olimpici Tokyo 2020

Discovery+ trasmetterà i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con 3000 ore di live, una programmazione speciale e una narrazione affidata a un team di giornalisti, inviati, commentatori ed esperti.

Il palinsesto di Nove 2021 – 2022

Diverse le novità previste per la programmazione di Nove, che compie 5 anni e resta in costante crescita.

Lo speciale con Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo Giovanni e Giacomo festeggiano 30 anni di carriera con una serata speciale insieme ad Arturo Brachetti, cui seguirà una panoramica dei loro spettacoli storici.

L’esordio di Teresa Mannino

in foto: Teresa Mannino nuovo volto di Nove

In autunno esordirà su Nove Teresa Mannino, stand up commedia brillante che torna in tv con un format in cui racconterà cosa accade nel mondo delle relazioni private.

Il contadino cerca moglie con Gabriele Cordi

Il format torna in versione rinnovata e sarà condotto da Gabriele Corsi. Cinque contadini saranno chiamati a trovare una donna che vorrà condividere con loro gioie e fatiche della vita in campagna.

Wild Teens – Contadini in erba

Wild Teens – Contadini in erba è un esperimento sociale che vede 14 ragazze e ragazzi di città alle prese con la vita di campagna. Dovranno rinunciare ad agi e smartphone per calarsi nella loro nuova dimensione fatta di animali da accudire e sveglie all’alba.

Cash or trash – Chi offre di più?

Paolo Conticivini condurrà Cash or trash – Chi offre di più?, game internazionale in arrivo nella fascia preserale. Cinque mercanti d’arte in ogni puntata si combatteranno gli oggetti più interessanti di un’asta.

La mercante di Brera

Roberta Tagliavini, esperta d’arte del XX secolo, sarà la protagonista della serie La mercante di Brera che racconta la sua vita tra acquisti, trattative e capolavori ritrovati.

Tornano Fratelli di Crozza e Deal whit it

Tra i ritorni sono previsti quelli di Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza, Deal with it – Stai al gioco con Gabriele Corsi, Little Big Italy con Francesco Panella, Accordi e Disaccordi con Luca Sommi e Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio. Torna inoltre La confessione di Peter Gomez.

Il palinsesto di Food Network

Food Network continua a raccontare le tradizioni e le novità della cucina italiana. Confermata la nuova edizione di Fatto in casa per voi con Benedetta Rossi. Torna anche L'Italia a morsi con Chiara Maci cui si aggiunge L'Italia a morsi al ristorante con Simone Rugiati. Confermati Giusina in cucina con Giusi Battaglia, Una macara ai fornelli con Daniela Montinaro, The modern Cook con Csaba dalla Zorza, La dolce bottega di Renato con Renato Ardovino, Pasta, orto e fantasia con Enrica Della Martira, Uno chef in fattoria con Roberto Valbuzzi, Aperistore – Aperitivo all'italiana con Rossella Brescia e Bruno Vanzan. Torna sul canale anche Marco Bianchi con Cucinare è un gioco da ragazzi.

La famiglia si allarga con l'arrivo di tre nuovi volti Vittoria De Nittis condurrà Giovani nonne, dedicato alla cucina tradizionale rivisitata. C’è Ciccia è invece affidato a Luca Terni mentre Francesco Aquila, vincitore di Masterchef Italia, condurrà Il volo dell’Aquila.

in foto: Il volo dell’Aquila

Le novità di DMAX

Tra le novità previste da DMAX ci saranno Falegnami ad alta quota, Extreme Adventures Italia con Danilo Callegari, mentre Daniele Bossari sarà al timone de Il boss del paranormal e andrà a caccia di fenomeni inspiegabili. Sul fronte internazionale, è previsto Undercut dall’8 luglio, Metal Detective, la serie factual Uomini di pietra e il format I signori della neve ambientato negli impianti sciistici del Nord Italia.