Sono stati presentati i palinsesti della stagione 2021/2022 del gruppo Discovery, tra questi anche quello di Real Time, il canale femminile per eccellenza che – tra nuovi titoli e grandi conferme – porta da sempre nuovi format di intrattenimento. Tra le riconferme abbiamo Ti spedisco in convento e Ti spazzo in due così come Primo appuntamento Crociera, il programma dei record di questa prima parte d'estate. Torna anche Il castello delle cerimonie con una nuova stagione. Tra le novità più interessanti, un nuovo format condotto da Michela Giraud dal titolo C'era una volta l'amore e un format condotto da Katia Follesa, D'amore e d'accordo.

Real Time, le novità in palinsesto

Ma scopriamo più da vicino quelle che sono le novità in palinsesto. Abbiamo detto di Michela Giraud e del suo "C'era una volta l'amore": è un nuovo spaccato di Real Time per raccontare l'amore, quello relativo alle crisi di coppia. Ad ascoltare le coppie protagoniste ci sarà appunto la cabarettista romana. Sempre sul filone dell'amore, Katia Follesa conduce "D'amore e d'accordo", adattamento del format internazionale "The NewlyWed Game" che va in onda in Francia da 25 anni e che in Italia è stato portato già con il titolo "Tra moglie e marito". Nel programma, Katia Follesa metterà alla prova le affinità di coppia. E ancora "You, me and my ex", format che Real Time importa direttamente dagli States: cinque coppie sono alle prese con cinque ex ingombranti. Una novità anche per Federico Fashion Style e il suo "Beauty Bus" dove darà alle donne un'occasione di riscatto per farsi belle.

Real Time, i programmi confermati

Tra i programmi confermati per la prossima stagione di Real Time troviamo le storie di vita ad alta intensità di Seconda vita, il programma che ritorna per una terza stagione condotta dal giornalista Gabriele Parpiglia. Benedetta Parodi torna dal 3 settembre con Bake Off Italia – Dolci in forno insieme ai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d'Onofrio. Torna l’iconico tendone, allestito in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, quest’anno si ispira alle “cartoline dall’Italia”, un viaggio attraverso le bellezze dello stivale, catturate nei piccoli e preziosi scorci di case, cucine, paesaggi e luoghi magici che quest’anno non si sono potuti raggiungere. A gennaio torna Flavio Montrucchio con il suo Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Ancora dolci con il ritorno di Katia Follesa e Damiano Carrara per Cake Star: Pasticcerie in sfida. Torna il family business femminile di Ti spazzo in due ed è confermata la striscia quotidiana di Cortesie per gli ospiti con Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, alla scoperta dell'ospitalità nostrana nelle località più belle e suggestive d'Italia.

Il ritorno di Matrimonio a prima vista

Tornerà anche “Discovering Simo” in onda a luglio 2022: Simona Ventura alla scoperta di piccole grandi storie, con una nuova edizione ambientata in Emilia Romagna, la regione dove è nata la presentatrice tv. Torna anche un altro programma di Federico Lauri, l'hair stylist più amato in Italia con Salone delle Meraviglie, a partire da gennaio. Torna anche uno dei format di maggior successo di Real Time: Matrimonio a prima vista Italia, in anteprima su discovery+ e a ottobre su Real Time. Confermato anche "Primo Appuntamento", sempre con Flavio Montrucchio: cinque prime serate a gennaio 2022.