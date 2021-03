Tra i programmi più seguiti degli ultimi anni c'è, senza dubbio, Matrimonio a Prima Vista Italia, uno degli show importati dall'America che anche nel nostro Paese ha avuto un incredibile successo e che sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo l'anteprima su Discovery +, finalmente, gli appassionati dello show potranno vederlo in chiaro, a partire da mercoledì 10 marzo alle ore 21, su Real Time.

Le coppie di Matrimonio a prima vista

Manca poco e anche quest'anno, quindi, i fan dello show potranno vedere le tre coppie formate dagli esperti, conoscersi e viversi per cinque settimane, dopo le quali decideranno se stare insieme oppure no. Nell'edizione precedente, in onda l'autunno scorso, le coppie protagoniste avevano lasciato i telespettatori di stucco, sconvolgendo completamente le carte in tavola e mettendo fine a rapporti che sembrava, invece, potessero durare. Le coppie che affronteranno questa avventura alla ricerca dell'amore, nel mondo meno convenzionale possibile sono: Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti e infine Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale.

Le consulenze del team di esperti

Anche quest'anno a stabilire le affinità delle varie coppie, affidandosi ad alcuni parametri è il team di esperti che da sempre mette le proprie conoscenze "a servizio dell'amore". Quindi la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Fabrizio Quattrini lavoreranno affinché gli uomini e le donne che prenderanno parte a questa edizione, possano davvero trovare l'uno nell'altra quel feeling e quella complicità che gli permetterà di conoscersi a fondo e, magari, pensare di portare avanti una relazione. Dopo il matrimonio, quindi, vivranno insieme e valuteranno se il lavoro degli esperti sia stato così accurato da garantire loro l'equilibrio delle coppie.