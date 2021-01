È stata una nottata piccante quella del Grande Fratello Vip, al punto che la stessa regia ha dovuto cambiare completamente inquadratura, staccando la telecamera puntata sul letto in cui erano stesi insieme Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Scambio di baci, coccole e qualcosa in più di cui, però, non si conosce l'evoluzione, ma solo l'inizio di qualcosa che per la produzione del GF Vip non era il caso di continuare a mostrare, per la delusione del pubblico che sui social scherza sul cambio di inquadratura.

Cosa è successo nella notte tra Salemi e Pretelli

I due inquilini della casa, tra i più chiacchierati di questi ultimi giorni – a partire dal bacio appassionato che si sono dati sotto al vischio e che ha fatto partire un filone a parte per i concorrenti che sono nella casa -, sono reclusi nel cucurio a causa della sconfitta nella sfida di Capodanno. Rinchiusi insieme, i due stanno confermando quanto visto nei giorni scorsi. Nelle immagini, infatti, si vedono baci appassionati, nel bianco e nero delle riprese notturne, che pian piano pareva stessero sfociando in qualche altra cosa, visti i movimenti sotto le coperte.

Il feeling tra Pretelli e Salemi

Quello che è successo dopo, però, resterà solo nell'immaginazione dei più curiosi. La regia, infatti, ha preferito staccare e puntare sul sonno degli altri concorrenti della casa, ma quelli che erano davanti alla diretta della casa non si sono lasciati sfuggire l'occasione per scherzare sull'accaduto e sulla scelta della regia. Galeotta è stata la casa, in cui l'influencer era entrata qualche settimana fa, trovando Pretelli già dentro, anzi reduce dalle polemiche per la presunta relazione nella casa con Elisabetta Gregoraci. Dopo il bacio sotto al vischio, comunque, il feeling tra Pretelli e Salemi è continuato anche nella nottata di Capodanno, punzecchiati anche dal conduttore Signorini.