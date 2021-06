Non è inusuale che alcuni vincitori di reality show una volta provatone uno siano propensi a cimentarsi in nuove avventure, tanti ne abbiamo visti di casi di questo genere in televisione e questo accade non solo per chi non è riuscito a guadagnare la vittoria, ma anche per chi, invece, ha trionfato. Ed ecco, infatti, che ormai da qualche tempo girano voci sul fatto che Nino Formicola, vincitore dell'Isola dei Famosi nel 2018, possa prendere parte ad un altro reality, ovvero Pechino Express, da quest'anno non più in onda su Rai2, ma su Sky. Intervistato da CasaChi l'attore ha rivelato come stanno davvero le cose a riguardo.

La proposta per Pechino Express

Girava da qualche tempo un'indiscrezione circa la partecipazione dei due ex naufraghi al game show più avventuroso della tv, sarebbe stata una certezza se si fossero avute notizie in più circa la realizzazione di Pekin Express, ma venute a mancare quelle, anche l'idea di rivedere l'uno accanto all'altro Nino Formicola e Franco Terlizzi, pronti a giocarsi la vittoria, è da mettere in stand by. Il comico, infatti, intervistato da CasaChi, ricordando il rapporto nato tra i due sull'Isola, ha poi raccontato che gli era stata fatta la proposta per prendere parte alla nuova edizione del reality:

Ti dirò noi siamo stati contattati per fare Pechino Express, al che io gli ho detto "Ma sei scemo? A correre con lo zaino in spalla svengo dopo tre metri" e lui "ma tranquillo ti porto io". Quindi mi ero lasciato convincere, poi però non se n'è più parlato perché quest'anno Pechino Express non si farà.

I commenti sull'ultima edizione dell'Isola

Non sono mancati, poi, dei commenti sull'edizione dell'Isola dei Famosi appena conclusa. Il comico ha rivelato che tra i suoi preferiti c'era Valentina Persia, dal momento che i due hanno anche avuto modo di conoscersi in passato. In più ha sottolineato come a gestire interamente le sorti dei naufraghi sia il pubblico: "All'inizio votano quelli che hanno più follower, poi però emerge dell'altro, ma è sempre il pubblico a decidere". Commenti pungenti anche sugli opinionisti, che non hanno ottenuto un riscontro sempre positivo, come conferma anche il comico parlando della capacità di stuzzicare i concorrenti e talvolta prenderli anche in giro: "Per sfottere qualcuno devi conoscerlo, bene, nelle pieghe. Sennò rischi degli svarioni e rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti a L'Isola, che evidentemente non sapevano una madon*a".