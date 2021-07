Pekin Express, un tempo Pechino Express, è il format belga-olandese prodotto in Italia da Banijay che dopo otto stagioni in Rai ora va in onda su Sky che ne ha acquistato i diritti. I dettagli della nuova edizione 2021 sono ancora pochi e a causa delle restrizioni dovute alla pandemia il viaggio degli avventurieri non è stato ancora stabilito nei minimi dettagli. Tuttavia, stando alle indiscrezioni pubblicate da Tvblog, le registrazioni del programma dovrebbero iniziare il prossimo autunno, tra settembre e ottobre, mentre per quanto riguarda l'itinerario la produzione avrebbe battezzato Giordania e Israele.

Quando va in onda Pekin Express 2021

Sulla messa in onda la previsione più ragionevole è che il programma possa essere trasmesso nella primavera del 2022, su Sky Uno. Se da un lato non ci sono ancora conferme sul cast, sembra invece certo che in conduzione ci sarà il volto storico del programma, Costantino della Gherardesca. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it aveva raccontato il suo attaccamento al programma: "Quello a cui tengo di più. Credo sia molto congeniale al mio pensiero perché in un certo senso cosmopolita: apre una finestra sul resto del mondo in un ambiente mediatico, quello italiano, che questa finestra la tiene sempre chiusa. Non parlo solo di intrattenimento, ma soprattutto di informazione, negli spazi di approfondimento di politica estera si parla molto poco di ciò che c'è fuori dall'Italia, molto si riduce a gossip della politica nazionale".

Pekin Express è passato dalla Rai a Sky

Lo scorso luglio è stata resa ufficiale la notizia del passaggio del programma dalla rai a Sky che ne ha acquistato i diritti. Il format è una delle principali novità della prossima stagione di Sky che conta di ripartire dopo un anno di pandemia particolarmente difficile per le produzioni tv. Lo fa con uno dei cavalli di battaglia un tempo di appartenenza Rai al quale il pubblico generalista è ormai da tempo affezionato. In principio ci fu X Factor, poi Italia's Got Talent e ora Pechino Express, tra i format più apprezzati di Rai2 degli ultimi anni. Sky Italia e Banijay collaboreranno alla produzione del format in onda sulla piattaforma pay.