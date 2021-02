È stata fin da subito tra le serie televisive più amate e seguite dal pubblico e, infatti, New Amsterdam è arrivata alla sua terza stagione. Guardando il trailer dei nuovi episodi che saranno trasmessi dalla NBC a partire dal 2 marzo e in Italia arriveranno piuttosto presto, si evince che è stato affrontato il tema della pandemia e della necessità di costruire un nuovo futuro.

Il racconto dell'epidemia

New Amsterdam, quindi, si aggiunge ai medical drama che hanno deciso di immergersi nel racconto dell'emergenza sanitaria. Come già è avvenuto in Grey's Anatomy, dove è proprio Meredith Grey ad aver contratto il virus, anche nella terza stagione della nota serie televisiva con protagonista il dottor Max Goodwin, non mancheranno i riferimenti alla pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero e contro cui ancora si sta lottando. Se nelle prime puntate sono ancora i problemi di ogni singolo personaggio ad essere al centro del racconto, dalle dipendenze della dottoressa Bloom alle tensioni tra il dottor Frome e suo marito Martin, agli addi come quello del dottor Reynolds, nella seconda parte della stagione inizia il racconto straziante e commovente dell'epidemia.

Dove eravamo rimasti

L'episodio finale della seconda stagione, in realtà, non è stato mandato in onda, dal momento che avrebbe dovuto affrontare proprio la tematica della pandemia. Era stato proprio l'attore Ryan Eggold, protagoniste del medical drama, a dichiarare che non ci sarebbe stato il finale che il pubblico si sarebbe aspettato. In un video, infatti, ringraziando i telespettatori dichiarava: