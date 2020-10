In oltre trecento diciassette episodi, Grey's Anatomy ha parlato di ogni cosa, mostrando dagli attentati agli incidenti aerei. Quando c'è stata la pandemia e gli sceneggiatori si sono riuniti per scrivere la diciassettesima stagione, si sono chiesti: "Facciamo finta che nella serie tv il Covid non esiste?". Una scelta, per esempio, fatta da "Un posto al sole", come Miriam Candurro rivelò a Fanpage.it. In un primo momento, la showrunner Krista Vernoff era della stessa idea della soap italiana: "Le persone sono stanche del Covid, guardano lo show per trovare sollievo". Ma alla fine si sono guardati negli occhi: "Chi vuole essere coraggioso e provare a convincermi che mi sto sbagliando?".

La prima foto in tenuta anti-Covid

Così, Grey's Anatomy, uno dei medical drama più seguiti e amati degli ultimi 20 anni, parlerà del Covid. D'altronde è una delle più grandi storie che il mondo della medicina, e il mondo stesso, abbi mai affrontato. Nelle ultime ore è stata diffusa la prima foto ufficiale che vede la dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) in tenuta anti-Covid19. Nella foto, si vede Meredith appoggiata a un bancone dell'accettazione mentre indossa una tuta e un grosso casco con la visiera trasparente. Così Krista Vernoff ha spiegato:

Nella prossima stagione esploreremo la pandemia e affronteremo un mondo completamente nuovo sia per il nostro ospedale che per i nostri personaggi.

Quando inizia la nuova stagione

Grey's Anatomy 17 è previsto negli Stati Uniti il 12 novembre 2020 sulla ABC. In lingua italiana, la serie è stata trasmessa da Fox Life. Dopo la chiusura del canale, è stata spostata su Fox in pay per view. Nei canali in chiaro, la serie è invece stata trasmessa su Italia1 e, attualmente, è trasmessa da La7. Nella Svizzera italiana è trasmessa, invece, dalla RSI sul canale LA1.