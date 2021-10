Netflix rischia di perdere abbonati: “Servono 10 serie come Squid Game” Gli analisti della Digital Tv Research hanno previsto un crollo di abbonati nei prossimi cinque anni, al punto tale da favorire Disney+ come principale servizio in streaming mondiale. L’unica soluzione per Netflix? Produrre 10 serie da ascolti top come Squid Game nel prossimo quinquennio. Difficile, ma non impossibile.

Tutti parlano di Squid Game, la serie sudcoreana rivelazione di quest'ultimo mese, e quindi tutti parlano di Netflix. Ma – according to some people, per dirla alla Joe Pesci in "The Irishman" – gli analisti della Digital Tv Research hanno previsto un crollo di abbonati nei prossimi cinque anni, al punto tale da favorire Disney+ come principale servizio in streaming mondiale. L'unica soluzione per Netflix? Produrre 10 serie da ascolti top come Squid Game nel prossimo quinquennio.

L'analisi

Digital TV Research ha condiviso la sua previsione in un rapporto che rivela nel dettaglio il numero di abbonati previsti per Disney+ e per Netflix nel 2026. Si stima che che il servizio on demand della Disney dovrebbe raggiungere 284.2 milioni nel 2026. Netflix, invece, dovrebbe avere 270.7 milioni di abbonati nel 2026, in calo rispetto a una stima precedente di 286 milioni. Saranno tre le piattaforme che controlleranno quasi la metà degli abbonamenti del mondo: "Disney sarà il vincitore, Netflix sarà superato nel 2025" dice il rapporto. Tra gli altri operatori: Amazon Prime Video raggiungerà 243 milioni di clienti. AppleTv non crescerà di molto: saranno solamente 35 milioni di abbonati nel mondo entro il 2026.

Le serie tv Netflix più viste

A differenza di tutti gli altri operatori, però, Netflix ha una carta enorme da giocare ed è quella della pervasività. Nessun'altra serie tv è in grado di catalizzare attenzione e influenzare il dibattito come una serie Netflix. Il pensiero va per l'appunto al recente caso di Squid Game, in lingua originale e senza doppiaggio italiano, vista nel nostro Paese come in tutti gli altri 190 in cui il servizio è disponibile. Oltre a Squid Game hanno fatto benissimo anche le altre serie tv più viste: Bridgerton, Lupin, Cobra Kai. Tra i film più visti al mondo: Bird Box con Sandra Bullock e Tyler Rake con Chris Hemsworth. Netflix ha bisogno di continuare a investire se vuole mantenere l'attuale primato.