Squid Game 2 si farà? Tutto quello che devi sapere sulla seconda stagione della serie Netflix “Squid Game” è la nuova serie tv più vista su Netflix. Anche se non c’è ancora il doppiaggio in italiano, la serie è in cima alla Top 10 del mondo così come nel nostro Paese. Il regista e sceneggiatore di Squid Game ha spiegato la sua idea su una possibile seconda stagione: “Non ho piani precisi, ma prenderei in considerazione l’utilizzo di un gruppo di scrittori e vorrei più registi esperti”.

La nuova serie tv più vista su Netflix si chiama Squid Game. È la prima serie prodotta in Corea del Sud ad arrivare alla posizione numero 1 delle Top 10 di Netflix, negli Stati Uniti e in Italia. La serie tv, che ancora deve arrivare disponibile con doppiaggio in italiano, è comunque riuscito a conquistare il pubblico che, dopo i primi 9 episodi, ha sete di conoscere il destino di questo nuovo k-drama. Ci sarà una seconda stagione di Squid Game?

Le parole del regista

Il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk ha raccontato a "Variety" la sua idea sulla serie, spiegando di aver voluto scrivere "una storia che fosse un'allegoria sulla moderna società capitalista, qualcosa che descrivesse una competizione estrema". Nello "Squid Game", i giochi mortali sono la trasposizione dei giochi che si facevano da bambini e il regista ha scelto di utilizzarli perché "così il pubblico può concentrarsi sulle azioni e non sulle regole". E sulla possibilità di una seconda stagione ha dichiarato:

Non ho piani ben precisi per Squid Game 2. È piuttosto stancante solo a pensarci. Ma se dovessi farlo, non lo farei certamente da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di un gruppo di scrittori e vorrei più registi esperti.

Quando esce Squid Game 2

Quindi, come confermato dallo stesso regista, al momento Squid Game non è stato ancora rinnovato per una seconda stagione su Netflix. Ma, a giudicare dal grande successo che la serie tv ha ottenuto (si parla di numeri incredibili che arriverebbero a scalfire il primato di Bridgerton come serie tv più vista di sempre), una seconda stagione potrebbe essere possibile. C'è ancora tanto da sviluppare e una stagione 2 di Squid Game sembra possibile anche se, piccolo spoiler, la prima stagione arriva a una conclusione. Era accaduto anche a "La Casa di Carta", altro successo arrivato dal basso e senza marketing, decretato dal pubblico. Proprio come per Squid Game.