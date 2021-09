Nego do Borel dopo la squalifica per molestie a Dayane Mello: “Votate per lei, se lo merita” Dopo essere stato squalificato dal reality brasiliano “La Fazenda”con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di Dayane Mello, Nego do Borel fa il tifo per lei. Su Instagram, il rapper ha condiviso alcune storie in cui sostiene la modella, a rischio eliminazione, invitando i follower a fare lo stesso: “Il mio voto è per DAY, se lo merita”

Dopo essere stato squalificato dal reality brasiliano La Fazenda con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di Dayane Mello, Nego do Borel torna a dire la sua. Su Instagram, come riportato dal sito brasiliano Extra Online, il rapper ha pubblicato alcune stories in cui fa il tifo per la modella, a rischio eliminazione, invitando i suoi follower a fare lo stesso: "Il mio voto è per DAY, se lo merita". In più, durante la puntata di ieri (29 settembre), il 29enne ha nuovamente mostrato il suo sostegno a Dayane via social: "Voterò tantissimo per farti rimanere".

Il sostegno di Nego Do Borel a Dayane Mello

In occasione della puntata di ieri (29 settembre) de La Fazenda 13, Nego do Borel ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui dà tutto il suo appoggio a Dayane, a rischio eliminazione: "Voterò tantissimo per farti rimanere". Con questo gesto, il rapper mostra di essere ancora molto vicino alle vicende del gioco e, soprattutto, a quelle della modella.

La squalifica di Nego do Borel dal reality

Nego do Borel è stato squalificato da La Fazenda con l'accusa di molestie sessuali ai danni di Dayane Mello. La modella sarebbe stata vittima di avanches particolarmente pesanti dopo una serata all'insegna di alcol e musica, in cui alcuni concorrenti hanno finito col bere qualche bicchiere di troppo. Tra questi, il cantante brasiliano, che si è steso sul letto a fianco di Dayane avvicinandosi in maniera troppo insistente. Il comportamento di Nego ha subito fatto scattare la squalifica, suscitando non poche polemiche, sia in Italia che in Brasile. Una volta fuori dal reality, il 29enne ha raccontato la sua versione attraverso un video Instagram, in cui negava le accuse e minacciava addirittura il suicidio.