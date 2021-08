Nathaly Caldonazzo contro Barbara D’Urso: “Sono andata da lei una volta e mi è bastata” Rispondendo ai commenti di alcuni follower, la showgirl lancia qualche frecciatina contro la collega Barbara D’Urso e i suoi programmi. Effettivamente, fu ospite a Domenica Live solo nel 2017: non rimise piede nei salotti della conduttrice neppure dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

A cura di Valeria Morini

Barbara D'Urso è certamente una delle conduttrici più discusse del piccolo schermo e pare che tra i suoi detrattori ci siano anche diverse colleghe. Se di recente Simona Ventura aveva ammesso di non amare né lei né la ex amica Mara Venier ("Scelgo la pizza"), è ancora più pesante la stoccata di Nathaly Caldonazzo.

L'attacco di Nathaly Caldonazzo a Barbara D'Urso

La ballerina e conduttrice, che nel 2019 partecipato a Temptation Island Vip, ha risposto a un commento di una fan che le ha scritto "Tu saresti cento volte meglio della D’Urso". "Anche tu", è stata la pronta risposta della Caldonazzo, che evidentemente non nutre molta simpatia per la collega o, più probabilmente, per i suoi programmi. Un altro utente ha quindi attaccato Nathaly, ricordandole di essere stata in passato ospite della stessa D'Urso. La Caldonazzo, però, ha fatto chiarezza: "Sono andata una sola volta 4 anni fa e mi è bastato per la vita".

La Caldonazzo da Barbara D'Urso solo nel 2017

Effettivamente, Nathaly partecipò a Domenica Live nel 2017, dove fu definita "l'ex bionda di Troisi" nelle didascalie sullo schermo. Ci andò con la figlia Mia, nata dalla relazione con Riccardo Sangiuliano, e raccontò peraltro un aneddoto particolarmente delicato del suo passato: le violenze del padre contro sua mamma. Va detto che la sua ospitata era dovuta alla precedente partecipazione all'Isola dei Famosi, quindi probabilmente prevista e accordata per contratto. Da allora non è più apparsa nei programmi della D'Urso, neppure dopo la partecipazione a Temptation Island Vip che fu decisamente turbolenta: la Caldonazzo decise di lasciare il compagno Andrea Ippoliti dopo che lui si era avvicinato a una tentatrice. Anzi, poco dopo quell'esperienza, l'ex volto del Bagaglino commentò con una certa severità i tanti colleghi che frequentavano i salotti di Barbara D'Urso: "Vanno da lei soltanto perché cercano visibilità e per avere qualche follower in più!". Dunque, difficilmente la rivedremo mai in studio da Carmelita.