Uno spettatore su quattro ha visto Natale in casa Cupiello ieri sera. La trasposizione televisiva della commedia di Eduardo De Filippo, firmata da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto nel ruolo che fu del drammaturgo partenopeo, ha fatto registrare il 23.9% di share e quasi 5.6 milioni di spettatori netti. È un risultato incredibile per un'operazione certamente complessa come quella di ridurre in qualche modo il linguaggio teatro nella forma televisiva. Operazione riuscita per Rai1 e per la produzione. Sulle altre reti, ottimo risultato per Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1. In leggero calo il talk show di Bianca Berlinguer su Rai3.

Ascolti tv 22 dicembre 2020

La serata del 22 dicembre 2020 è tutta per Rai1. Natale in casa Cupiello fa il pieno di ascolti tv conquistando 5.636.000 spettatori pari al 23.9% di share. Il secondo programma più visto è il primo degli ultimi due capitoli conclusivi della saga di Hogwarts: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ha raccolto su Canale 5 1.997.000 spettatori netti pari al 10.1% di share. Le Iene Show, in onda su Italia1, è stato visto da 1.685.000 spettatori netti per il 9.3% di share. Su Rai2, Un'Ora sola vi vorrei…per le feste ha fatto registrare 1.500.000 spettatori netti per il 5.7% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

#Cartabianca, in onda su Rai3, è stato visto da 1.178.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Ufficiale e Gentiluomo è la scelta di 940.000 spettatori netti con il 4.1% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – Cos’è davvero Natale ha fatto registrare 517.000 spettatori netti con uno share del 2%. Caterina la Grande – Seconda Parte è la proposta di Tv8 che ha fatto registrare 244.000 spettatori netti con l'1% di share. Sul Nove, il film G. I. Joe – La Vendetta ha conquistato l’attenzione di 336.000 spettatori (1.9%).