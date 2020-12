Biancaneve conquista tutti. Il film con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer e Sean Bean, diretto da Tarsem Singh, è stato il più visto su Rai1. Si completa con successo il ciclo che la prima rete del servizio pubblico ha dedicato ai grandi classici delle favole in live action. Lo spettacolo di Enrico Brignano su Rai2 è il secondo programma più visto del 29 dicembre 2020. Sulle altre reti, bene Le Iene: Un anno di Covid.

Ascolti tv 29 dicembre 2020

Nel dettaglio, gli ascolti di martedì 29 dicembre 2020 vedono primeggiare Rai1 con Biancaneve – Mirror Mirror (qui le 10 cose che non sapevate sul film): 4.455.000 spettatori pari al 18.5% di share. Il secondo programma è su Rai2: Un’Ora sola vi vorrei… per le feste ha interessato 2.068.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene: Un Anno di Covid ha conquistato 1.858.000 spettatori per il 10.9% di share. Speciale Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity è stato visto da 1.720.000 spettatori pari al 7.9% di share su Canale 5.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Rai3 la miniserie Maria Teresa ha conquistato 1.024.000 spettatori netti pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Selvaggi, il grande classico della commedia italiana anni '90 ha conquistato 902.000 spettatori netti con il 3.6% di share. Su La7 Sabrina ha fatto registrare 712.000 spettatori netti con uno share del 3%. Su TV8 Il Bacio di Mezzanotte, la commedia romantica del 2018 ha realizzato 630.000 spettatori netti per il 2.5% di share. Chiude il palinsesto della programmazione dei primi nove tasti del telecomando il canale Nove; in onda con I Magnifici Sette, il cult western del 1960, diretto da John Sturges, uno dei pezzi portanti della storia del cinema western: il film ha conquistato un complessivo di share pari al 3.3% per 744.000 spettatori netti.