In America la serie tv "The Walking Dead" è sempre stata distribuita dal canale AMC Networks, che adesso per dare nuovo lustro ai personaggi della saga, ha voluto creare un nuovo format televisivo che unisca la passione per la nota serie tratta dall'omonimo fumetto e la cucina. L'accostamento non è così immediato, ma sembra proprio che l'emittente in collaborazione con Complex Networks, abbia intenzione di far coincidere l'universo del noto fumetto e serie tv, con ciò che compare nel canale First we feast, un famosissimo contenitore di ricette su YouTube, che conta circa 10 milioni di iscritti e dove vengono pubblicati video in cui anche le star si cimentano a preparare i loro manicaretti.

Lo show che unisce cucina e serie tv

Lo show avrebbe anche un nome, attualmente sarebbe quello di Run the dish, e avrebbe come obiettivo quello di incrementare la fortuna della saga associandola ad uno degli argomenti più amati di sempre: il cibo. Il risultato sarà uno spettacolo senza dubbio fuori dal comune, dove verranno presentati «piatti ispirati all’Apocalisse zombie, creati da chef e talenti dell’universo di The Walking Dead». Come spiegato anche da Kim Granito, vicepresidente esecutivo nonché responsabile marketing della AMC Networks, bisogna sfruttare la potenza di alcuni prodotti di successo, come per l'appunto le serie che hanno una forte fanbase e creare dei nuovi contenuti: "Abbiamo franchise originali che rivoluzionano la cultura popolare e sono punti di riferimento di intere comunità di fan, vivaci e attive. Attraverso i pilastri della cultura consolidata di Complex Networks, siamo in grado di estendere le relazioni dei nostri spettatori con questi franchise in modi inaspettati e altamente divertenti"

The Walking Dead è arrivato alla sua ultima stagione

Intanto la serie sta per concludersi, arrivando alla sua ultima stagione, l'undicesima, con la quale dovrebbe concludersi un ciclo. Ma, quindi, gli appassionati potranno tirare un sospiro di sollievo perché i loro beniamini cambieranno semplicemente ambientazione e "Run the dish", sarà un cooking show non solo ispirato a The Walking Dead, ma nel quale saranno proprio gli attori a dover mostare le loro abilità culinarie.