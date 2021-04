"E quella che cos'è?". "È una cazzo di tigre zombie". Sì, c'è anche una tigre zombie nel primo trailer ufficiale di Army of the Dead, l'atteso ritorno al genere di Zack Snyder dopo quella che fu la sua opera prima nel 2004, L'alba dei morti viventi. Il film racconta della spedizione di Scott Ward (Dave Bautista) e di una banda di mercenari al soldo del potente boss Tanaka (Hiroyuki Sanada) a Las Vegas, città in rovina e isolata dal resto del mondo a causa di una infezione zombie. L'obiettivo? Prendere i 200 milioni di dollari dal caveau di un casino e scappare.

Army of the Dead, la trama completa

Scott Ward è un ex eroe di guerra caduto in disgrazia. Dopo aver salvato il mondo dagli zombie, è impiegato in un diner alla periferia della città. Quando il boss di un casinò Bly Tanaka gli propone di entrare a Las Vegas per recuperare i 200 milioni di dollari in un caveau di un casinò, prima che il governo bombardi la città, Ward accetta la sfida. Con lui, una squadra di improbabili eroi: Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Quando però sua figlia Kate spinge per partire con lui per andare alla ricerca di sua madre, le cose si complicano.

La produzione e il cast di Army of the Dead

Army of the Dead è diretto da Zack Snyder, che ne cura anche la sceneggiatura, il soggetto e la fotografia. È scritto con Shay Hatten e Joby Harold ed è prodotto da Deborah Snyder. Il cast completo: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy.