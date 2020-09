Myriam Catania finisce in tendenza sui social insieme ad Anna Tatangelo, per "colpa" del Grande Fratello Vip. Il fatto curioso è avvenuto ieri, quando la produzione del reality ha deciso di affidare ai concorrenti l'incarico di twittare (in modo anonimo) dalla pagina ufficiale del reality. Tra i commenti, è apparsa un'osservazione estetica riferita alla doppiatrice: "Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo". La Catania, però, ha ammesso di non conoscere bene la cantante e di ricordarla a malapena, per giunta rivolgendo un commento non proprio lusinghiero:

Ma perché, come si veste Anna Tatangelo? È un po' nuda? Quindi mi vesto di m… Non ce l'ho presente Anna Tatangelo. Ora non so bene, mi sembra che Anna Tatangelo sia una napoletana non estremamente elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda.

Le reazioni alle parole di Myriam su Anna Tatangelo

I compagni del GF hanno corretto Myriam ricordando che la Tatangelo in realtà proviene da Sora, nel Lazio. La Catania ha ribadito di conoscere poco l'artista ex compagna di Gigi D'Alessio e non è peraltro l'unica: anche Dayane Mello ha ammesso di non sapere chi sia ("È un'attrice?"). La situazione ha suscitato ilarità e un po' di indignazione su Twitter, tra chi si è detto divertito e chi ha criticato la Catania per la "lacuna" (c'è addirittura ha apostrofato come razzista la frase "una napoletana non estremamente elegante"). Nessun commento, per ora, dalla Tatangelo stessa.

Lunedì 28 settembre in onda la quinta puntata

Stasera, il GF Vip torna con la quinta puntata in prima serata. A rischio eliminazione sono i nominati Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. Certamente si parlerà del legame sempre più forte nato tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci e chissà che non venga menzionati i dubbi sul reale valore del titolo di contessa di Patrizia De Blanck, di cui si è parlato nel salotto di Barbara D'Urso.