L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 15 Miryea Stabile ha rivelato ai suoi quasi 170mila follower che in Honduras ha perso 10 chili. L’ex Pupa nel momento in cui si è riguardata allo specchio, dopo la fine della sua esperienza al reality, è rimasta sotto shock, come testimoniato da un video postato sul suo profilo Instagram. Dove con una story, ha anche svelato un curioso retroscena: "I medici controllavano il nostro peso prima di ogni puntata, ma noi non sapevamo quanto dimagrivamo".

Miryea Stabile in Honduras ha perso 10 chili

Lo confessa lei stessa su Instagram: "Alla fine ho perso 10 chili". Attraverso una lunga serie di stories, l'influencer bresciana 23enne ha anche detto che molte ragazze l'hanno contattata per chiederle del suo dimagrimento. E lei, con il suo solare modo di essere, si è espressa sulla perdita di peso e sulla sua esperienza come naufraga con queste parole:

Vi parlo del mio peso perché molte ragazze sono curiose. Sono partita che pesavo 64 chili e 800 grammi, dopodiché sono calata a 58, poi a 54 chili. Ma c'è stato anche un periodo in cui pesavo 50 chili. Meno 14 chili… Non sono mai stata così magra in vita mia. Sull'Isola non avevo la percezione di me stessa perché tutti dicevano che non dimagrivo. Io però me ne accorgevo. Il fatto è che ho una costituzione corporea per cui se perdo peso, non si vede tantissimo. Alla fine sono uscita dal reality con 54 chili, perdendo in totale 10 chili.

I medici pesavano i naufraghi prima di ogni puntata

Miryea, mentre parlava del suo peso e di quanto fosse dimagrita, ha svelato un retroscena inedito: “Una cosa che non sapete è che prima della puntata c’erano i medici che facevano la pesa, controllando il nostro dimagrimento. Il numero sulla bilancia però era coperto e non lo vedevamo mai. Non sapevamo quanto pesavamo”. Solo durante la diciottesima puntata del reality (lunedì 17 maggio 2021), è andato in onda un filmato in cui i naufraghi hanno scoperto quanto erano dimagriti fino a quel momento. Stabile in quell'occasione risultava essere dimagrita 6 chili.

Miryea Stabile: "Il mio fisico ad oggi mi piace"

L'ex naufraga ha ammesso che il suo nuovo fisico le piace e non ha nessuna intenzione di vederlo cambiare. Sotto una foto pubblicata su Instagram ha infatti scritto: "Questo è il mio fisico ad oggi, mi piaccio e non vedo l’ora di mantenerlo allenandomi e mangiando sano. Ovviamente dopo essermi tolta qualche sfizio". Solo tre giorni fa, pubblicando un breve frammento di un filmato dell'Isola in compagnia di Massimiliano Rosolino, aveva scritto di vedersi magrissima: