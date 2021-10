Milly Carlucci omaggia Raffaella Carrà nella prima puntata di Ballando con le Stelle Il programma, in partenza il 16 ottobre, renderà omaggio alla diva scomparsa a luglio del 2021. Lo ha annunciato proprio Milly Carlucci nel corso di un’intervista: “Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che di Raffaella siamo dei fans“.

A cura di Andrea Parrella

La nuova stagione di Ballando con le Stelle partirà il 16 ottobre e avrà un inizio da ricordare, o meglio per ricordare Raffaella Carrà. Il programma, che va in onda da quegli stessi studi romani che sono stati per anni la casa di Carramba, omaggerà la presentatrice scomparsa lo scorso luglio, come ha annunciato Milly Carlucci in un'intervista al Radiocorriere Tv: “Probabilmente lo faremo in apertura, sarà un ricordo veramente sentito e di cuore da parte di tutti noi, che di Raffaella siamo dei fans“.

Un ricordo di Raffaella Carrà che non potrà essere d'altra natura se non in danza, come si può immaginare per la trasmissione Rai che quest'anno annovera nel cast 13 vip, accompagnati da altrettanti maestri di ballo: “Quello che vivremo sarà il ‘Ballando’ della gioia e della felicità – spiega Milly Carlucci – della leggerezza e, appunto, della rinascita. Dobbiamo ritrovare l’ottimismo e la spinta per andare avanti. La leggerezza non è sinonimo di stupidità, ma un modo diverso di affrontare le difficoltà, mettendole in fila l’una dopo l’altra per superarle“.

Milly Carlucci e il ricordo di Raffaella Carrà

Milly Carlucci aveva parlato di Raffaella Carrà anche in occasione dei funerali della conduttrice, mostrando tutta la sua ammirazione: “Il suo talento è inimitabile e non si può ereditare, ma Raffaella ci ha insegnato a lavorare con minuzia a tutte le parti di uno show e questo lo dobbiamo conservare come valore che rende lo spettacolo di Rai1 diverso da tutti gli altri“. In quegli stessi giorni di lutto proprio Milly Carlucci lanciò la proposta di intitolare a Raffaella Carrà l'auditorium del Foro Italicodove va attualmente in scena Ballando con le Stelle e dove era nato Carramba.

Anche Pippo Baudo alla prima di Ballando

Ma la partenza di Ballando con le Stelle renderà omaggio a un'altra leggenda della televisione come Pippo Baudo, che sarà ospite del programma in qualità di ballerino per una notte, inaugurando una stagione che si preannuncia complessa sotto il profilo della gara d'ascolti, ma interessante proprio per un cast molto forte immaginato da Carlucci.