Ballando con le Stelle, Pippo Baudo ballerino per una notte della prima puntata Per la prima puntata del 16 ottobre Milly Carlucci punta su un mito della televisione italiana come Pippo Baudo, che in occasione della serata di apertura si presterà come ballerino per una notte. La conduttrice del programma lo ha rivelato a Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 10 ottobre.

A cura di Andrea Parrella

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte. Il programma andrà in onda su Rai1, in prima serata, a partire da sabato 16 ottobre 2021. Oltre a un cast molto promettente, con cui la padrona di casa Milly Carlucci proverà a contendere lo scettro del sabato sera di ascolti all'eterna rivale Maria De Filippi, nel corso delle varie puntate ci saranno diversi ballerini per una notte, ognuno dei quali contribuirà ad accumulare dei punti da consegnare successivamente uno o più concorrenti in gara.

Milly Carlucci annuncia Pippo Baudo a Ballando con le Stelle

In queste ore è arrivato l'annuncio da parte di Milly Carlucci del primo ballerino per una notte di questa stagione: si tratta di Pippo Baudo. La conduttrice ha annunciato il nome di Baudo nel corso di un'ospitata a Domenica In, andata in onda in forma ridotta il 10 ottobre per lasciare spazio alla partita della nazionale di calcio italiana contro il Belgio, valida come finalina della Nations League.

Baudo, quindi, alla veneranda età di 85 anni ballerà, per poi sottoporsi al giudizio della giuria del programma interamente confermata: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Al loro fianco, altrettanto confermati, Alberto Matano e Roberta Bruzzone oltre alla new entry Alessandra Mussolini.

Il cast di Ballando con le Stelle

Molto completo ilcast di ballando con le Stelle in cui ci sono personaggi della musica, del mondo dello spettacolo in generale, ma anche dello sport. In particolare ha fatto discutere la presenza di Arisa, che è passata dal cast di Amici alla trasmissione concorrente, compiendo un percorso identico ma in direzione opposta rispetto a Raimondo Todaro. Ecco chi sono i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2021:

Arisa

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Bianca Gascoigne

Albano Carrisi

Fabio Galanti

Andrea Iannone

Valerio Rossi Albertini

Morgan

Federico Fashion Style

Alvise Erigo

Memo Remigi

a