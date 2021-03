Questa sera riparte il Maurizio Costanzo Show, giunto alla 39esima edizione: è in onda da sempre e fa parte della storia culturale del nostro Paese. In una intervista a Il Giornale, il conduttore e giornalista a 82 anni non ha intenzione di smettere, anzi continua a inseguire i suoi sogni: "Mi sono emozionato, ho sentito gli occhi velarsi di commozione". E il sogno ultimo è quello di avere sul palco del suo teatro, Sua Santità Papa Francesco I: "Vorrei avere Papa Bergoglio al Costanzo Show. Sarebbe un gran bel modo per chiudere la carriera". In tutti questi anni di carriera, più di 45 mila ospiti sono passati per 4500 puntate. Uno degli "Uno contro tutti" più memorabili, quello con Carmelo Bene: "Non lo dimenticherò mai". E sui rimpianti: "Incontrare Fidel Castro sarebbe stato bello, ne sono sicuro".

Le parole di Maurizio Costanzo

Quest'anno si riparte da Ornella Muti, Katia Ricciarelli, Eva Grimaldi, Giampiero Mughini e tanti altri, tra questi anche chi è la stella del momento a Mediaset, Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello:

È come se si creasse una atmosfera magica, qualcosa di impalpabile ma positivo. Forse non sta a me dirlo, ma quando si alza il sipario è come se ci fosse un effetto magico. Gli ospiti? In tutti questi anni su queste poltroncine ne abbiamo avuti circa 45mila e ci mettiamo grande attenzione nello sceglierli. Tommaso Zorzi? È uno che potrebbe davvero andare lontano. La gente lo ama, lo percepisce come se fosse il figlio o il fratello. Una sorta di “semi parente” che attira fiducia

La prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2021

La seconda serata di Canale 5 si riaccende così, con il debutto della trentanovesima edizione del Maurizio Costanzo Show. Protagonista del momento dell'uno contro tutti è l'onorevole Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia. Tra gli ospiti, oltre a già citati Tommaso Zorzi, Ornella Muti, Katia Ricciarelli, Giampiero Mughini e Eva Grimaldi, previsti anche Federico Monga, direttore de Il Mattino, Claudia Fusani, Francesco Borgonovo, Gabriella Germani, Maria Teresa Ruta, Marisela Federici e Rosalinda Cannavò. La Zago Band, resident della 39esima edizione, renderà omaggio a Raoul Casadei, recentemente scomparso.