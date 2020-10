in foto: in foto i tre esperti: Fabrizio Quattrini, Nada Loffredi e Mario Abis

Arriva martedì 6 ottobre in prima serata su Real Time alle ore 21.20, la nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia. Dopo lo stop previsto in seguito all'emergenza sanitaria, il reality più famoso del gruppo Discovery è pronto a tornare con tre nuove coppie disposte ad affrontare questa avventura: quella di trovare l'amore affidandosi alla scienza e al riscontro delle affinità. A combinare le coppie, come nelle scorse stagioni, ci hanno pensato i tre esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

Le norme adottate per il Covid-19

La scelta delle coppie era avvenuta già a metà febbraio, in procinto di dare il via all'edizione 2020 dello show, che sarebbe dovuto andare in onda da lì a pochi mesi, ma l'arrivo del coronavirus ha sconvolto la tabella di marcia e appena sono arrivati i permessi necessari, sono ripartite anche le riprese del programma. Tutto, ovviamente, girato con la massima cautela, con equipe e partecipanti sottoposti a tamponi frequenti, con cerimonie svoltesi senza parenti, ma alla presenza solo degli sposi e dei testimoni, modifiche necessarie per il mantenimento della sicurezza che si sono riversate anche in altri momenti, come ad esempio la scelta dell'abito, diversa dalle precedenti stagioni. Quello che non è cambiato è l'iter che le coppie hanno intrapreso: matrimonio e viaggio di nozze in Italia seguito dalle cinque settimane di convivenza da marito e moglie, per poi giungere alla puntata finale, quella che decreterà il prosieguo o l'interruzione della vita di coppia.

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2020

Come già accennato, le coppie per questa seconda edizione firmata Discovery, che arriva dopo anni trascorsi in casa Sky, hanno dovuto fare i conti con la pandemia che, ovviamente, ha comportato delle conseguenze significative. Una delle coppie scelte, infatti, quella formata da Maddalena e Luca non ha nemmeno iniziato il percorso, perché la 26enne pugliese lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica e per partecipare allo show avrebbe dovuto abbandonare il lavoro per qualche tempo, essendo in una struttura ospedaliera e sottoporsi poi ad una quarantena. La giovane, comprensibilmente, ha perciò dato priorità alla sua professione. Al loro posto è così subentrata una nuova coppia. Ed ecco, quindi, chi sono i partecipanti.

Nicole e Andrea

Nicole ha 29 anni, è di Milano e nella vita si occupa di contabilità e bilanci. Non nasconde la sua sconfinata passione per scarpe e borse, ma anche per il ballo. La ragazza ha già ben chiari i suoi obiettivi nella vita e sono tre: carriera, famiglia con dei figli ed essere felice, ed è per questo che ha molta voglia di mettersi alla prova. Il futuro sposo si chiama, invece, Andrea Ghiselli ha 28 anni e da 7 anni lavora nel ristorante di famiglia, che si trova a Pesaro. Dichiara di avere tante passioni, tra le quali anche il tiro al piattello. Al momento gli manca avere una persona da amare e vorrebbe al suo fianco una donna simpatica, carina e generosa come lui. Gli esperti hanno pensato che potessero esserci delle affinità perché la personalità un po’ narcisistica ed egocentrica di Nicole potrebbe essere mediata generosità ed affabilità di Andrea.

Giorgia e Luca

La sposa si chiama Giorgia Pantini ha 32 anni ed è di Roma. Insegna educazione fisica, pallanuoto e nuoto sincronizzato, attualmente vive con i genitori e il fratello, e ha una grande passione per gli animali avendo due cani e due gatti. Lei si definisce una persona semplice, a cui piace divertirsi e ritiene di non aver mai provato il vero amore. Lui, invece, si chiama Luca Cantiano ha 31 anni e proviene da Cisterna di Latina e nella vita affitta camere a Roma. Tra le sue passioni, ci sono il calcio e la musica. Le caratteristiche che deve avere una donna per conquistarlo sono la sincerità e la capacità farlo stare bene, anche se ritiene di non essere particolarmente romantico. Secondo gli esperti lui ha una personalità molto forte, per cui ha bisogno di avere accanto una donna comprensiva e non aggressiva, ma che sa quello che vuole. Due personaggi che stando a quanto dice la scienza avrebbero affinità nel profondo, ma con momenti di conflittualità.

Sitara e Gianluca

Ed ecco, infine, la terza coppia, quella entrata in corsa post lockdown. Sono Sitara Rapisarda, 29 anni e proveniente da Roma, lavora come cassiera in un ristorante del centro, che le ha permesso di essere indipendente e vivere da sola, ma con l'arrivo della pandemia ha scelto di tornare dai suoi. Una ragazza decica e a tratti irascibile, così è come si presenta Sitara che crede questa sia l’unica occasione per sposarsi. Lo sposo, invece, si chiama Gianluca ha 30 anni, vive a Firenze ed è un concept artist in digitale. Per lui la parola amore porta con sé anche il concetto di condivisione, supporto e soddisfazione.

Dove vedere in streaming Matrimonio a Prima Vista Italia

Le otto puntate di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 andranno in onda ogni martedì sera dalle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), ma il programma è visibile anche in streaming sul sito DPlay, dove lo si può trovare anche disponibile free on demand. Coloro che sono abbonati a DPlay Plus potranno vedere una nuova puntata subito dopo la messa in onda in chiaro della precedente.