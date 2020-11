Gli appassionati di Masterchef potranno finalmente prepararsi a gustare la nuova edizione del cooking show più famoso del mondo, perché sì, c'è una data di inizio della decima stagione. Ad annunciarla sono stati i giudici che hanno fatto una veloce comparsa durante il quinto live di X Factorcon un brevissimo spot, nel quale hanno dichiarato che, molto presto, torneranno a bacchettare gli aspiranti chef, pronti a cucinare per i loro palati sopraffini.

Quando inizia Masterchef

Tra i talent show più amati della tv c'è sicuramente MasterChef e i fan più sfegatati dell'arte culinaria sono già posizionati sul divano a seguire ogni passaggio, per riprodurre o assaporare, anche solo con lo sguardo, le incredibili ricette che chef e aspiranti tali, presentano nelle cucine più ambite della tv. La data d'inizio è il 17 dicembre, quando come al solito, verranno trasmesse anche le prime selezioni e chissà che non ci siano delle novità. L'anno scorso, infatti, già nella prima fase di selezionec'era la possibilità che uno dei giudici, riconoscendo un particolare talento in un aspirante concorrente, decidesse di regalargli un grembiule per farlo accedere alle fasi successive e consentirgli di intraprendere il percorso verso la vittoria.

Un'edizione speciale

Quest'anno cucinare ha un valore in più, parola dei tre giudici del noto cooking show, che hanno sottolineato quanto in questi mesi di reclusione forzata da lockdown, gli italiani abbiano riscoperto l'amore per la cucina e come si siano appassionati all'arte culinaria. Ebbene, la decima edizione di Masterchef avrà quindi una marcia in più. Anche quest'anno ci sarà la formula a tre, risultata vincente nelle stagioni precedenti. Ritroveremo, quindi, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronti con sketch, battibecchi e consigli a far appassionare il pubblico italiano. Dopo la vittoria di Antonio Lorenzon, che ha trionfato a sorpresa lo scorso anno, siamo pronti a scoprire chi conquisterà il titolo di decimo Masterchef italiano.