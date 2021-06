La seconda puntata di Masantonio – Sezione scomparsi va in onda venerdì 2 luglio alle ore 21:20 su Canale5. Gli spettatori avranno modo di assistere a nuove indagini e a suggestive storie di persone scomparse. Nel nuovo episodio della serie tv con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, l'investigatore Elio Masantonio indagherà sulla scomparsa di un bambino peruviano e su una mamma svanita nel nulla, lasciando sola la sua bambina. L'uomo, sempre più tormentato, dovrà fare i conti anche con i fantasmi della sua infanzia. Nel cast della fiction anche Daniela Camera, Davide Iacopini, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano. Ecco la trama e le anticipazioni della prossima puntata di Masantonio – Sezione scomparsi.

Anticipazioni della prossima puntata

Anticipazioni della seconda puntata di Masantonio – Sezione scomparsi, in onda venerdì 2 luglio. Elio indaga sulla misteriosa scomparsa di Thiago, un bambino peruviano. Per immedesimarsi in lui, Masantonio fa un viaggio dentro se stesso. Rivive gli episodi più dolorosi e complessi della sua infanzia e rimugina sulle motivazioni che lo hanno spinto a prendere decisioni spesso sbagliate. Elio cerca a fatica di avere il coraggio di affrontare i fantasmi del passato. Chi è Tina, la ragazzina quindicenne che lo sta pedinando?

Il metodo di Elio Masantonio

Intanto, Sandro Riva tenta in tutti i modi di capire in cosa consista il segretissimo e infallibile metodo che Elio Masantonio usa per rintracciare gli scomparsi. Un nuovo caso di scomparsa sembra prestarsi a un'analisi dell'oscuro passato dell'investigatore. Si sono perse le tracce di Alberta Comini. La donna è svanita lasciando sola la figlia di pochi mesi. Ogni pista percorsa, tuttavia, sembra portare a un vicolo cieco. Masantonio, ancora una volta, riesce pian piano a fare emergere la verità. Riva inizia a stimarlo.