La seconda puntata di Masantonio – Sezione scomparsi va in onda venerdì 9 luglio 2021 alle ore 21:20 su Canale5. Gli spettatori avranno modo di assistere a nuove indagini e a suggestive storie di persone scomparse. La fiction ritorna al suo giorno di programmazione originario, cioè al venerdì. Nel nuovo episodio della serie tv con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, l'investigatore Elio Masantonio si trovera a indagare in una casa di campagna, alla ricerca di un fisico che ha molti segreti da nascondere. Nel cast della fiction anche Daniela Camera, Davide Iacopini, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano. Ecco la trama e le anticipazioni della prossima puntata di Masantonio – Sezione scomparsi.

Anticipazioni della prossima puntata

Anticipazioni della terza puntata di Masantonio – Sezione scomparsi, in onda venerdì 9 luglio. Nella terza puntata, le indagini portano Masantonio e Riva in una casa di campagna, sulle tracce di un brillante fisico che sembra avere molti segreti da nascondere. Quest'uomo si è infatti allontanato dal mondo, estraneandosi e dedicandosi alla formulazione di una equazione rivoluzionaria. Proprio questa potrebbe essere la causa della sua scomparsa.

La storia di Masantonio

Ma chi è il personaggio di Elio Masantonio? Elio Masantonio, personaggio della serie tv Masantonio – Sezione scomparsi, è interpretato da Alessandro Preziosi. L’investigatore è un uomo cinico, taciturno e dal passato misterioso. A caratterizzarlo, la capacità di riportare indietro le persone dalla terra degli scomparsi. Per interpretarlo, Preziosi è ingrassato di 10 chili.

Gli ascolti tv di Masantonio

Esordio deludente per la prima puntata di Masantonio. La prima puntata della fiction si è fermata a 1.688.000 spettatori con il 10.1% di share. Un esordio tiepido per la nuova serie televisiva con Alessandro Preziosi. Il risultato adesso può solo migliorare con la nuova programmazione della seconda puntata, in onda domenica 4 luglio e in attesa della terza puntata, in onda al suo giorno prestabilito, venerdì 9 luglio 2021.