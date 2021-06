Alessandro Preziosi interpreta Elio Masantonio nella serie tv di Canale5 Masantonio – Sezione scomparsi. È un personaggio misterioso, complesso e interessante, che ha il dono di riuscire a riportare indietro le persone dalla terra degli scomparsi. Per calarsi in questo ruolo, Alessandro Preziosi ha preso 10 chili.

Chi è Elio Masantonio

Elio Masantonio ama la solitudine, è estremamente cinico e di poche parole. Sul suo passato ci sono pesanti ombre e una sola certezza: anche lui è stato uno scomparso. Quando il prefetto De Prà lo chiama a Genova per costituire un'unità che si occupi di persone scomparse, nessuno sa se quell'investigatore sia effettivamente un poliziotto. Il primo ad avere dubbi su di lui è l'agente Sandro Riva che gli viene affiancato e che inizia a indagare in gran segreto su Masantonio. Elio sembra perennemente intento a sfuggire a qualcosa e mentre si scontra con le persone che ama, nuovi affetti compaiono all'orizzonte che lo spingono ad affrontare i nodi irrisolti del suo passato.

Il metodo di Masantonio per ritrovare gli scomparsi

Masantonio ha un metodo infallibile per ritrovare le persone scomparse. Alessandro Preziosi ha spiegato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni in cosa consiste: "Non è un medium e non ha superpoteri, ma ha un dono, che è quello di riuscire a ‘sprofondare' nelle persone, tanto da parlare con loro anche quando non ci sono". Proprio così. Masantonio riesce a immedesimarsi talmente tanto nelle storie personali degli scomparsi, da riuscire a ipotizzare con estrema esattezza la loro sorte, a vederli e a innescare un dialogo con loro, anche se non ci sono.

Alessandro Preziosi ingrassato di 10 kg

Alessandro Preziosi, per caratterizzare un ruolo tanto intimo, ha lavorato molto anche sul suo aspetto fisico. A Tv, Sorrisi Canzoni ha svelato: "Per interpretarlo ho cambiato il mio modo di camminare. Masantonio è un personaggio strascicante, uno che si affatica per tutto, ha pure una bella pancia e così sono ingrassato dieci chili. Ha la struttura fisica di chi si difende, di chi si chiude contro il mondo. Manifesta delle leggerissime irregolarità: come camminare con un piede un po' storto o non guardare negli occhi la persona con cui sta parlando".