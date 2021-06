Da venerdì 25 giugno, in onda su Canale5 la serie tv Masantonio – Sezione scomparsi, fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Prodotta da Cattleya, la miniserie televisiva è composta da dieci episodi, ma dovrebbe essere trasmessa nell'arco di cinque puntate. La programmazione, al momento, sembra essere prevista da venerdì 25 giugno a venerdì 23 luglio 2021. Masantonio – Sezione scomparsi è ambientata tra Roma e Genova. La trama racconta le indagini di Masantonio per ritrovare persone scomparse, la cui storia è spesso già stata relegata a un caso irrisolto. La fiction è stata già trasmessa in Francia. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Anticipazioni prima puntata del 25 giugno

Le anticipazioni della prima puntata della serie tv Masantonio – Sezione scomparsi, in onda venerdì 25 giugno. Nel primo episodio, Elio Masantonio riceve dal Prefetto De Prà l'incarico di indagare sui casi di persone scomparse. In particolare, Masantonio si concentra su casi irrisolti. Insieme all'agente Sandro Riva, si rimbocca le maniche e tenta di scoprire cosa sia successo a Chiara Onofri. C'è chi sostiene che sia scappata in Africa per fare la volontaria, ma Masantonio ha dei dubbi. Inoltre, Michele Vespri – un commerciante – dopo aver scontato la pena per avere ucciso un uomo che aveva tentato di rapinarlo, esce di prigione e scompare nel nulla.

Il cast completo di Masantonio: attori e personaggi

Alessandro Preziosi interpreta Elio Masantonio; Daniela Camera interpreta Roberta Masantonio; Claudia Pandolfi interpreta Valeria, amica di Elio; Davide Iacopini intrerpreta Alessandro Riva detto Sandro; Bebo Storti interpreta il prefetto Attilio De Prà. Nel cast anche Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano.

La trama di Masantonio – Sezione scomparsi

Il numero degli scomparsi in Italia cresce di anno in anno. Un investigatore dall'oscuro passato, Elio Masantonio, ha l'incarico di indagare sulle persone di cui si perdono le tracce di punto in bianco, nel tentativo di riportarle a casa. Elio riesce a immedesimarsi talmente tanto in loro da stabilire un dialogo sebbene siano assenti: "Entrare nelle loro vite, provare quello che hanno provato loro e non riuscire più a pensare ad altro, per riportarli a casa vivi o morti". Ad aiutarlo nelle indagini, il poliziotto Sandro Riva.

Dove vedere Masantonio in replica e in streaming

La serie tv Masantonio – Sezione scomparsi va in onda il venerdì in prima serata su Canale5. Per chi non potesse seguire la fiction in diretta tv, basterà collegarsi a MediasetPlay per seguire le puntate in streaming. Inoltre, sarà possibile recuperare sulla piattaforma le repliche degli episodi già trasmessi.