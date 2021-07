Venerdì 16 luglio, Canale5 trasmetterà la quarta puntata di Masantonio – Sezione scomparsi. La serie televisiva è diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati e vede nel cast Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi, Bebo Storti, Daniela Camera, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano. Scopriamo le anticipazioni della trama della prossima puntata.

Anticipazioni della prossima puntata

Riva intende condividere un momento molto intenso con la figlia Martina. Vuole farle conoscere un uomo che per lui è un mito. In città, infatti, è tornato Garnera, un ex calciatore della Sampdoria a cui è stata conferita un'onorificenza. L'uomo, tuttavia, verrà come inghiottito. Scomparirà senza lasciare traccia e il poliziotto dovrà indagare per scoprire cosa gli sia successo.

Masantonio indaga su Margherita e Luca

Anche Masantonio sarà alle prese con un caso di scomparsa. L'uomo, infatti, cerca di capire cosa sia accaduto a Margherita. Si tratta di una vecchia conoscenza di De Prà che è affetta da Alzheimer. La malattia di cui soffre Margherita, rende molto difficile per Masantonio riuscire ad applicare il suo metodo come fa sempre per trovare una soluzione. Inaspettatamente, però, si scopre che potrebbe esserci un legame tra i due casi. L'ex calciatore Garnera potrebbe, infatti, rappresentare un pericolo per Margherita. Si scopre che l'uomo nasconde un passato torbido, durante il quale ha anche commesso dei crimini. Masantonio dovrà concentrarsi anche su un altro caso. Quello della scomparsa di Luca. Quest'ultimo è un ragazzo con tanti problemi, ma che sembrava avere imboccato la giusta strada per una vita migliore, grazie alla fidanzata Fatima. La famiglia musulmana aveva accolto con grande generosità Luca, offrendogli anche un lavoro per potergli dare un'indipendenza economica e tenerlo lontano dai guai. Luca si era talmente affezionato a loro da decidere di convertirsi alla loro religione. Poi è scomparso.