Finisce di nuovo la relazione tra Martina Miliddi e Aka7even ad Amici20. La ballerina aveva già deciso di chiudere la sua relazione con il cantante, salvo poi tornare sui suoi passi dopo la reazione rabbiosa di lui. Martina aveva ammesso di essere interessata a Raffaele Renda ma quando quest’ultimo aveva confessato tutto all’amico Luca Marzano (vero nome di Aka7even), la ballerina era tornata sui suoi passi. Per poco, perché a distanza di qualche giorno da quel momento, la Miliddi ha lasciato di nuovo Luca.

Martina Miliddi lascia Luca Marzano: “Per Raffaele Renda, ma non solo”

Nel daytime di Amici andato in onda oggi, si vede Luca raggiungere Martina. “Quindi non vuoi stare con me”, asserisce lui e la ballerina conferma. “Sempre per Raffaele?”, chiede ancora il cantante ottenendo la seconda risposta affermativa: “E non solo”. “Quindi è finita?”, dice Aka e la ballerina annuisce. “Sappi che io non te ne faccio una colpa. Però ci tengo a dirti che da parte mia avrai zero”, è la reazione del cantautore, “Non ci sarò più. Sappi solo che per te ci saranno sempre buone parole. Non sono una persona che infanga dove ha mangiato. Mai. Però tu e anche lui evitatemi, perché non penso mi meritiate. Devi metterti nei miei panni. È l’ultima conversazione che voglio avere con te. Sei pregata di rispondermi, poi ti lascerò libero. Ti auguro solo di trovare qualcuno che possa trattarti meglio di quanto ti ho trattata io. Ti ho apprezzato fino in fondo. Mi dispiace davvero tanto perché eravamo una bella coppia. Il sentimento nei miei confronti è sparito?”.

Martina Miliddi raggiunge Raffaele Renda ma lui tentenna

Chiusa la relazione con Aka7even, Martina raggiunge Raffaele per informarlo ma quest’ultimo tentenna: la ballerina gli piace ma Luca è suo amico e non intende sbilanciarsi. Nel frattempo, Aka7even racconta ai compagni quanto è accaduto e si scioglie in lacrime disperato finché, come nella più classica delle tradizioni di Temptation Island, viene filmato mentre scaglia lontano una bottiglia d’acqua. “È finita. Ha Raffaele in testa, basta!”, confida. Poi il giovane affronta il rivale: “Io non penso di volere più un rapporto da tutti e due. Lei con me ha chiuso e penso di doverlo fare anche con te. Penso che lei non debba farsene una colpa e nemmeno tu. L’amore è l’unica cosa in cui non puoi dare colpe”.