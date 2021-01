Amici torna a essere più di un talent show anche grazie alla nuova formula del programma che prevede che i ragazzi vivano tutti insieme in una casetta, ripresi costantemente dalle telecamere. Questo consente a Canale5 di filmare e mandare in onda anche quanto accade lontano dalla casa prove, diversamente da quando i ragazzi alloggiavano in un residence esterno. Nel daytime andato in onda oggi, è stata trasmessa la crisi che ha vissuto il rapporto tra Aka7even e Martina Miliddi, rispettivamente cantante e ballerina. I due si sono innamorati dall’inizio dell’anno scolastico ma nelle ultime settimane Martina ha cominciato a manifestare qualche perplessità, confusa dai suoi sentimenti per Raffaele Rende, altro cantante.

Martina a Raffaele: “Che cosa provi per me?”

Dopo essersi distaccata dal fidanzato Aka, chiedendogli una pausa, Martina si è avvicinata a Raffaele. “Quando sono entrata in casa ti avevo notata però poi si è fatto avanti lui e non mi sarei mai permesso. Io penso con testa e cuore ma faccio prevalere la testa. Tu te la sentiresti di fare una cosa del genere?”, le ha chiesto il cantante e Martina ha risposto: “Io sì, perché se è quel che sento non posso…Mi chiedo cosa senti tu”. Ma Raffaele ha frenato: “E io ti rispondo nuovamente che non posso sentire niente oppure mi obbligo a non sentire niente”.

Raffaele ad Aka: “Martina prova qualcosa per me”

Dopo avere parlato con Martina e dopo che Aka7even aveva scelto di confidare proprio a Raffaele la decisione della ballerina di prendersi una pausa, Rende ha deciso di essere sincero con l’amico e raccontargli tutto: “Non ce la faccio a non dirtelo. So che Martina mi ha detto di non dirtelo ma non ti ama più e non sa se prova qualcosa nei miei confronti. Ma io ho detto che non sarebbe una cosa possibile. Mi ha detto che voleva essere lei a dirtelo”. La conferma di Raffaele ha raggelato Aka che si è sciolto in lacrime. “Lo sapevo”, ha esclamato piangendo il cantautore prima di sferrare un pugno al muro, “È grave, due giorni fa mi ha detto che mi ama”.

Aka affronta Martina e lei ritratta: “Sono innamorata di te”

Dopo avere esaurito le lacrime, Aka ha affrontato a muso duro la ballerina: “Con me hai chiuso. Non mi guardare più in faccia, non mi rivolgere più la parola perché sei una falsa di mer**. Punto”, le ha intimato inizialmente. Martina ha quindi affrontato Raffaele, accusandolo di non avere rispettato i suoi tempi. Poco dopo, Aka è tornato a cercarla per avere spiegazioni e lei ha ritrattato: “Non ho mai detto che non ti amo più. Avevo bisogno solo di tempo. Dovevo dirtele io le cose, non gli altri. Non posso spiegarti quello che non capisco. Posso spiegarti solo quello che capisco. Ho capito che sono innamorata di te e non di lui. Sento che c’è qualcosa che non va tra me e te e avevo solo bisogno di tempo. Invece qualcuno ha pensato di pararsi il c*** e non perché è tuo amico, solo per non fare una figura di mer**. Ripeto, tu prendi le tue decisioni”. “Però c’è un problema, che continuo ad amarti anche io. Un’altra possibilità te la do. Sappi una cosa: può essere il momento giusto per iniziare da capo.”, ha risposto il cantante, mettendosi alle spalle la crisi.