La relazione tra Aka7even e Martina Miliddi rischia di complicare il percorso del cantante e della ballerina nella scuola di Amici. Durante il daytime andato in onda oggi, la giovane ha manifestato ancora una volta una certa perplessità a proposito del rapporto con Aka. In particolare, il cantante le aveva regalato dei biglietti per il concerto di Ultimo che si terrà a giugno, regalo che Martina non ha apprezzato: “Mi ha scritto quel cavolo di bigliettino per San Valentino. Gli ho detto che il biglietto è bellissimo ma no. Perché nel biglietto c’era scritto che stasera avrebbe ordinato i biglietti per il concerto di Ultimo a giugno. Stava già pensando al fuori, quando qua dentro devi pensare al percorso di qua dentro. Vivervi la storia qua dentro. Queste cose programmate mi fanno venire l’ansia, non respiro. È ovvio che ti dico no”.

Martina critica le canzoni di Aka7even: “Quello che scrive…riprenditi!”

Poco dopo, mentre Aka7even manifestava il proprio malumore di fronte ai compagni (i due vengono da una crisi che si protrae da settimane, con la ballerina che ha lasciato più volte il cantante), Martina ha criticato le sue canzoni e, in particolare, i testi che il fidanzato scrive. “Non mi piace come scrive”, ha detto a Rosa, “Canta da Dio, penso che sia uno dei cantanti più forti qua dentro. Le melodie sono bellissime, le produzioni sono bellissime, ma quello che scrive…riprenditi! Quando sento le sue canzoni, prendo le cuffie e gliele lancio in faccia”.

Aka7even minaccia di abbandonare Amici20

Poco dopo i due hanno provato a chiarirsi ma Aka7even sembra essere ormai deconcentrato. In particolare, ha detto a Martina che avrebbe pensato concretamente alla possibilità di lasciare la scuola: “Questa settimana mi servirà per capire se restare o andarmene. Non sto più bene”. “Questi ragionamenti mi fanno girare le scatole. Ma di che stiamo parlando?”, si è lamentata lei, “Buttiamo un sogno per la convivenza? Sono quattro anni che provi a entrare qua dentro e adesso devi decidere se andartene o restare? Metti da parte me. Impara a piacerti”.