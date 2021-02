Simone Gianlorenzi è intervenuto nel corso dell'appuntamento con CasaChi. Il marito di Stefania Orlando ha commentato gli ultimi sviluppi nella casa del Grande Fratello Vip. Ha detto la sua sul fatto che la moglie stia finendo spesso in nomination e ha commentato la decisione di Dayane Mello di mandare al televoto la sua amica Rosalinda Cannavò.

Stefania Orlando in nomination perché temuta

Simone Gianlorenzi, ovviamente, non ha potuto fare a meno di notare come Stefania Orlando stia finendo regolarmente al televoto. Ritiene che ciò accada proprio perché è vista come una concorrente molto forte. Dunque, in un certo senso, questa cosa è anche lusinghiera:

"Da una parte mi fa piacere. Queste nomination sono la prova che Stefania è un personaggio forte. Stanno tentando in qualsiasi modo di farla uscire prima della finalissima. Nelle ultime settimane si sono spianate le strade per portare in finale i personaggi meno forti. Sono riusciti a fare fuori Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, adesso c'è un altro televoto importante che farà uscire un'altra colonna portante della casa. Finalmente si vede chi è la vera stratega della casa, Dayane Mello".

in foto: Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando

L'opinione di Simone Gianlorenzi su Dayane Mello

Dopo il giudizio netto di Francesco Oppini su Dayane Mello, si è espresso anche Simone Gianlorenzi. Il musicista non riesce a spiegarsi come una parte degli spettatori del Grande Fratello Vip possa sostenere la modella, soprattutto alla luce del gesto fatto nell'ultima puntata del reality, quello di mandare al televoto Rosalinda Cannavò: