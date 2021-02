Maria Teresa Ruta ha tentato di accendere un falò nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip. A distanza di cinque mesi dall’ingresso nella Casa, la stanchezza comincia a farsi sentire e i concorrenti sembrano fare sempre maggiore fatica a vivere senza stress gli ultimi giorni nella Casa. Maria Teresa in particolare, almeno secondo quanto dichiarano in queste ore i suoi coinquilini, sarebbe particolarmente stanca. Poche ore fa, per motivi che la donna non ha chiarito, la Ruta ha tentato di accendere un falò in giardino. La Ruta aveva innanzitutto chiesto in prestito un accendino, rifiutandosi di spiegare a cosa le servisse. Solo quando ha raggiunto il giardino, ha lasciato intendere le sue intenzioni.

in foto: Maria Teresa Ruta

La regia blocca il tentativo di Maria Teresa Ruta

“Cosa fai? Cosa devi fare?”, le hanno chiesto Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta dopo averla vista arrivare in giardino con un accendino. “Niente, non vi preoccupate. Niente, niente. Fate finta che non vedete”, li ha esortati la Ruta per poi avvicinarsi all’angolo del giardino in cui si trova la sauna. Quando Zorzi le ha chiesto se volesse accendere un falò, ha risposto: “Sì, brucio la Casa”. Ma il pronto intervento della regia l’ha bloccata e Maria Teresa è stata convocata nel confessionale.

Tommaso Zorzi: “Maria Teresa è stanca, non è lucida”

Proprio pochi minuti prima dell’arrivo di Maria Teresa in giardino, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando stavano parlando della stanchezza dell’amica. “A volte la vedo anch’io che ha delle reazioni non lucidissime. Ne parlavamo anche con Stefania l’altro giorno”, ha detto Tommaso, “Adesso è arrivata a un punto in cui è talmente stanca che un po’ si nasconde dietro questo vittimismo. ‘Nessuno mi vuole, nessuno mi cerca, nessuno mi ama’ che è un po’ solo suo perché nella realtà i fatti sono diversi". Subito dopo il tentativo della donna di accendere un falò, Tommaso è tornato sull’argomento: “Questa entrata è stata un po’ emblematica rispetto a tutto il discorso che stavamo facendo”.