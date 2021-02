Nella casa del Grande Fratello Vip le dinamiche tra i concorrenti iniziano a mostrare delle crepe e anche i rapporti tra loro risentono del tempo che passa e alle volte nascono delle incomprensioni. Questo è quanto è emerge dallo sfogo di Andrea Zelletta che parlando con Tommaso Zorzi ha espresso le sue perplessità circa il comportamento di Maria Teresa Ruta, ricevendo man forte dall'influencer.

Lo sfogo di Andrea Zelletta

L'ex volto di Uomini e Donne sente la necessità di un confronto con Zorzi, per provare a comprendere l'atteggiamento che Maria Teresa Ruta avrebbe adottato nei suoi confronti dopo l'ultima puntata dello show e raggiungendolo in giardino, inizia il suo esprime i suoi dubbi:

Maria Teresa è venuta da me, per spiegarmi perché avesse scritto il nome sulla cartolina e mi fa, io ho scritto Pierpaolo perché sapevo che tutti avrebbero votato te, e poi perché se non c'era Pierpaolo di cosa avremmo parlato per settimane? io lì per lì ho detto va bene, poi c'è stata la nomination e l'ho motivata, poi però lei a Pier e Rosalinda ha detto tutta un'altra cosa e cioè che quello che ha detto Antonella l'aveva fatta riflettere e che visto che lui non si era mai esposto forse se fosse tornata indietro avrebbe fatto una scelta diversa, invece di farmi rimanere.

Il modello ha continuato ad esporre la sua tesi dicendosi dispiaciuto per quanto dichiarato dalla conduttrice, che non sembra prendere decisioni con fermezza: "Io se prendo una decisione la mantengo fino in fondo, non è che dico che mi sono dispiaciuto, se c'è una motivazione è quella e basta. Ho fatto una scelta e sono consapevole di averla fatta".

Il consiglio di Tommaso Zorzi

Al che Tommaso Zorzi cerca di dire la sua sulla questione, manifestando la sua preoccupazione per la Ruta, che pare aver perso la forza degli inizi e in quest'ultimo periodo stia mostrando maggiormente le sue fragilità: "Io vedo che ultimamente Maria Teresa, in generale, vedo che sta facendo molta fatica. Io capisco che tu ci sia rimasto male, ci sta, però sai la vedo che ha delle crisi di pianto, quelle robe che ti dici, secondo me sta facendo fatica". Zelletta, quindi, chiarisce di essere sicuro che la gieffina non abbia niente contro di lui, ma il fatto che l'affermazione di Antonella Elia l'abbia fatta riflettere lo ha lasciato di stucco. Per cui Zorzi consiglia all'amico di avere un confronto: "Parlale, io la vedo molto nel pallone sinceramente, la vedo che proprio non è lucidissima".

Il ragionamento di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, però, proprio non ci sta, non riesce ad accettare il fatto che gli sia stato detto di non essersi esposto nel programma, per cui porta avanti la sua tesi coinvolgendo in un discorso più ampio anche Zorzi:

Facciamo un ragionamento, se parliamo di percorsi anche di te, rispetto a Pierpaolo, se n'è parlato di meno, perché la storia d'amore fa parlare, ci fai 45 puntate. Se fossi stato single anche io o se Pierpaolo fosse stato fidanzato avrebbe fatto un percorso diverso. Quindi se succede si parla di te, ma se non succede e non si parla di te o se ne parla un po' meno, non significa che tu non ti sia esposto.

L'influencer concorda con l'amico, sostenendo che una storia d'amore punti inevitabilmente l'attenzione sulla coppia, ma sostenendo quanto ha detto in questi giorni sul suo conto: "Io quello che ho detto su di te è quello che penso, cioè credo che tu abbia fatto come anche io un percorso di maturazione, di evoluzione. Comunque lei è proprio nel pallone, tu parlale per capire cosa, ma la vedo che ultimamente proprio, sarà stanca, ha anche una mamma anziana, non è per giustificarla, ma è per dirti che secondo me lei in questo momento non è lucidissima".