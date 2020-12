in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Sonia Lorenzini è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. In queste ore, la concorrente si è riappropriata dei suoi profili social. Così, ha avuto modo di chiarire alcune insinuazioni fatte sul suo conto, rispondendo alle domande dei suoi follower. Innanzitutto, ha spiegato perché Maria De Filippi non l’ha salutata. Poi ha fatto chiarezza sulla discussione avuta con Rosalinda Cannavò, per la quale alcuni spettatori avevano chiesto la sua squalifica.

Perché Maria De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini

Quando Maria De Filippi si è collegata con la casa del Grande Fratello Vip ha salutato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta e anche l’ex concorrente di Temptation Island Carlotta Dell’Isola. Non ha salutato, invece, Sonia Lorenzini che pure è stata protagonista del suo programma pomeridiano. Un utente ha provocato l’ex gieffina dicendole: “Come ti ha ignorato Maria De Filippi. Ti sei scavata la fossa, ora non ti chiamerà più nessuno in tv, prepara la zappa”. Sonia, senza scomporsi più di tanto, ha replicato:

“Quando la gente vuole vedere il marcio… Maria è una donna di estrema intelligenza, non fa i giochetti del saluto sì e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata, ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità? P.S.: ho lavorato nei bar, in fabbrica e semmai nella vita dovessi andare a zappare tanto di cappello, lavoro umile e nobile”.

Non avrebbe mai dato della “cagna” a Rosalinda Cannavò

Sonia Lorenzini, infine, ne ha approfittato per chiarire di non aver mai dato della “cagna” a Rosalinda Cannavò durante lo scontro che hanno avuto a seguito della nomination. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha assicurato: “Non hai mai detto stron*a ad una tua amica o conoscente in momenti di rabbia… Non facciamo i perbenisti e moralisti, non ho chiesto io di essere chiamata dalla signorina Rosalinda in un momento di sua difficoltà in camera per aiutarla ma lei e non ho girato io le spalle a lei…Con me è stata la prima a comportarsi male e mi dispiace ma io non fingo. Cagna lo avete inventato voi, non è mai uscito dalla mia bocca”.