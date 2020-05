La prima puntata di Amici Speciali, lo show di Maria De Filippi a sostegno della Croce Rossa, nel quale sono coinvolti grandi protagonisti dello spettacolo che in passato hanno partecipato al talent show e adesso si sfidano, con la solita modalità a squadre. Non mancano i primi simpatici battibecchi nella trasmissione e le protagoniste sono la padrona di casa e Sabrina Ferilli, tra i membri della giuria.

Sabrina Ferilli e il regalo a Maria De Filippi

Tra l'attrice romana e la conduttrice di Canale 5 c'è ormai da anni una forte amicizia, che anche in questa prima puntata viene tirata in ballo, in maniera goliardica e ogni volta che possono le due non perdono la possibilità di scherzare l'una con l'altra raccontando degli aneddoti divertenti. Ad innescare il racconto della De Filippi è stato, in realtà, Giorgio Panariello, incuriosito dall'oggetto che la presentatrice portava attaccato alla cintura. Si tratta di un corno di corallo, oggetto portafortuna regalatole dalla Ferilli: "Me l'ha regalato lei, io in realtà non sono nemmeno scaramantica, però stasera l'ho messo". A questo punto è proprio l'attrice ad intervenire, raccontando la storia di questo amuleto, rispondendo all'allusione del comico toscano su un regalo identico che lui le avrebbe fatto in passato: "No, Giorgio, assolutamente non è il tuo. È un corno fatto da un artigiano napoletano che ha il gobbettino, le mani che fanno le corna, il ferro di cavallo, il tutto fatto in un cornetto di corallo, apposta per me"

Maria De Filippi racconta la raccomandazione della Ferilli

Il racconto, però, non finisce qui. Maria De Filippi, infatti, annuendo alle affermazioni della giurata non ha potuto trattenersi dal divulgare la raccomandazione che l'attrice le avrebbe fatto una volta regalatole il cornetto, ed esordisce così: "Ma Giorgio lo sai, quando me l'ha regalato ha detto che dovevo mettermelo nelle mutande, e io le ho detto che non mi sembrava il caso". Sabrina Ferilli, sorpresa dall'affermazione improvvisa, quasi la rimprovera dicendo: "Beh, però, questa cosa te la potevi tenere per te, potevamo anche non dirla". Insomma, la puntata iniziata da pochi minuti si mostra già scoppiettante e piena divertente.