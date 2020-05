Venerdì 15 maggio va in onda la prima puntata di Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia, il nuovo show all star di Maria De Filippi. Progetto ripensato in corsa per adattarsi alle misure di sicurezza rese necessarie per contenere l’impatto che il coronavirus ha avuto sulle produzioni televisive, prende il posto di Amici All Star, format in quattro puntate che avrebbe dovuto inizialmente seguire il serale di Amici 2020, conclusosi con la vittoria di Gaia Gozzi.

I concorrenti di Amici Speciali

Sono 12 i talenti arruolati per comporre il cast di Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia. Si tratta di 7 cantanti e 5 ballerini che saranno suddivisi in due squadre. Per il canto si sfideranno Giordana Angi, Irama, Stash and the Kolors, Random, Michele Bravi, Gaia Gozzi e Alberto Urso. Per la danza, invece, si affronteranno Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Javier Rojas, Andreas Muller e Gabriele Esposito.

Giurati, professori e direttore artistico di Amici Speciali

A guidare e giudicare i talenti in gara saranno quattro giurati d’eccezione: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Saranno affiancati, per valutazioni soprattutto di carattere tecnico, da tre volti storici di Amici: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Beppe Vessicchio. Il direttore artistico di Amici Speciali resta Giuliano Peparini, già apprezzata firma dei serali del talent show di Maria De Filippi.