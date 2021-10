Maria De Filippi perde la pazienza con Rudy Zerbi a Tu sì que vales: “Sei un maiale dentro”

A Tu sì que vales, Maria De Filippi si è spazientita con Rudy Zerbi. La giurata stava dicendo la sua su tre atletici concorrenti. Zerbi ha insinuato che fosse entusiasta della loro performance solo perché erano dei bei ragazzi. La reazione di Maria De Filippi non si è fatta attendere: “Sei un maiale dentro”.

Battibecco tra Maria De Filippi e Rudy Zerbi nella puntata di Tu sì que vales trasmessa il 23 ottobre. Il motivo del contendere, i concorrenti Gaggi, Manuel e Francesco. I tre giovani si sono esibiti, dimostrando le loro capacità atletiche, ovviamente supportate da un fisico allenato e in forma. Rudy Zerbi ha contestato il giudizio di Maria De Filippi, insinuando che fosse annebbiata dalla prestanza fisica dei concorrenti.

Gaggi, Manuel e Francesco di 27, 25 e 26 anni, vengono da Milano e sono atleti e coach di verticalismo e calisthenics. Si sono esibiti sulle note di Las Vegas, brano di Tancredi. Con la loro performance fatta di acrobazie, evoluzioni ed equilibrismi hanno convinto la giuria. Gerry Scotti è apparso tra i più entusiasti: "Non è solo un esercizio di forza, è un esercizio di splendida follia. Non avete fatto nulla di scontato. Siete meravigliosamente spettacolari". Poi anche Maria De Filippi ha detto la sua:

"Raramente si è visto un controllo del proprio corpo così. Dalla testa ai piedi, controllavate ogni centimetro. È stato impressionante Francesco Mazzone, che stava sul verticalino a pesce, fermo, immobile su un braccio. È stato impressionante quando sembrava che uno salisse le scale e l'altro le scendesse e, anche se non c'era niente, tra me e me mi chiedevo se ci fosse uno scalino. L'appoggio che facevate era perfetto.