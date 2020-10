Marco Carta avrebbe dovuto presenziare a Live – Non è la D'Urso. Precisamente nella puntata del 4 ottobre. Il cantante era stato invitato da Barbara D'Urso a prendere parte al talk sul "sistema" che inscena gossip finti, di cui ha parlato Gabriel Garko. La sedia su cui doveva sedere Carta, però, è rimasta vuota. Non ha potuto entrare in studio perché, nel momento dei controlli previsti dalle norme di sicurezza anti-Covid, aveva un po' di febbre.

L'assenza di Marco Carta a Live – Non è la D'Urso

L'emergenza Coronavirus ha imposto rigidi controlli anche riguardo all'accesso negli studi televisivi. Le norme vanno rispettate meticolosamente per evitare che gli addetti ai lavori vengano contagiati dal Covid-19. Tra i controlli previsti per accedere agli studi c'è la misurazione della temperatura. Marco Carta sembra avesse qualche linea di febbre e dunque, non ha potuto prendere parte alla trasmissione. La conduttrice ha spiegato:

"Avevamo invitato in studio la prima persona che ha fatto coming out per sua scelta in un programma televisivo che è Marco Carta. Come sapete, prima di entrare facciamo tutti dei controlli. Marco è venuto qui ma aveva un pochino di febbre, abbiamo evitato anche di fare il test, è andato via e ci guarderà da casa. Sono certa che sia solo una piccola influenza".

Avrebbe dovuto partecipare al talk su Morra e Del Vesco

Nella puntata di Live – Non è la D'Urso, trasmessa domenica 4 ottobre, Barbara D'Urso ha parlato dei finti gossip e della relazione tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Secondo Enrico Lucherini, che in passato ha curato l'ufficio stampa della Ares, ritiene che la storia d'amore tra loro non ci sia mai stata: