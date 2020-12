Tra i programmi più amati della televisione c'è, senza dubbio, Domenica In, un contenitore storico di Rai1 che è tornato da ormai qualche anno nelle mani di Mara Venier, che ne è stata più volte conduttrice nel corso della sua carriera. Più volte la presentatrice veneziana aveva avanzato l'ipotesi di un possibile addio alla trasmissione, ma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, non sembrava dello stesso parere.

Stefano Coletta sul futuro di Domenica In

L'ultima edizione di Domenica In è stata diversa dalla altre, difficile ed intensa, ragion per cui dinanzi all'idea di continuare a condurla, Mara Venier si è mostrata spesse volte titubante, non nascondendo i timori e le preoccupazioni di questi mesi. L'addio al noto show di infotainment della domenica pomeriggio di Rai Uno, quindi, sembrava anche piuttosto imminente, ma quando è stato chiesto a Stefano Coletta se davvero la Venier avesse intenzione di abbandonare, queste sono state le sue parole:

Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare. Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti.

Pare, quindi, che Mara dovrà aspettare ancora qualche tempo prima di poter salutare il suo pubblico, dal momento che proprio il direttore della rete vorrebbe affidargli nuove sfide televisive. A nulla è valso, quindi, l'appello di Nicola Carraro che chiedeva con quale volto tv potesse essere sostituita la moglie, una volta lasciati gli studi Fabrizio Frizzi. Mara Venier, almeno per ora, resterà ben inchiodata alla poltrona di Rai1.

Le novità su Rai1

Nel corso dell'intervista, però, sono emersi particolari interessati relativi alle novità che ci saranno in questo nuovo anno televisivo. Rimanendo in tema di conduzione fluida e familiare, quindi, ecco che Stefano Coletta fa scendere in campo un volto già noto tanto in Rai, quanto al cinema: "Dopo Sanremo faremo La canzone segreta con Serena Rossi, che sa cantare, sa tenere il mood familiare, ha il codice giusto per Rai1. Serena rappresenta l’inizio di questo lavoro, ma ho già in mente altri volti nuovi".