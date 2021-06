Mara Venier è in lenta ripresa dopo l'intervento al quale è stata sottoposta nei giorni scorsi. La conduttrice di Domenica In, la cui assenza dal palinsesto televisivo di oggi, 13 giugno, era già preventivata, trascorre questa giornata in compagnia di uno dei suoi amici più cari: Alberto Matano. L'ex volto del Tg a pranzo con la regina del weekend di Rai1, la inquadra anche in un video dove coprendosi con un tovagliolo saluta i follower.

Domenica non in tv ma in compagnia

"Grazie Alberto, la nostra Domenica….Grazie a tutti voi amici di Instagram. A presto" scrive Mara Venier pubblicando una foto insieme ad Alberto Matano con gli occhiali da sole sul viso e un sorriso appena accennato. Sono stati giorni davvero difficili per la conduttrice Rai che, infatti, solo la scorsa settimana si era trovata a dover andare in onda con un dolore lancinante ai denti a seguito di un intervento e una mezza paralisi del volto che temeva non sarebbe riuscita a gestire. Da quanto si può vedere, quindi, Mara Venier è in lenta ripresa, dopo aver subito un nuovo intervento dal quale pian piano sta riprendendo le forze, che le consentiranno di tornare in onda per le ultime due puntate di Domenica In, quelle del 20 e del 27 giugno, per poi chiudere una stagione particolarmente intensa.

Il supporto dei personaggi famosi

Non sono mancati messaggi di supporto a Zia Mara, visibilmente scossa da quanto le è accaduto. Sotto all'ultimo scatto con Matano, infatti, tanti i commenti di personaggi noti che invogliano il noto volto tv a non arrendersi e ritrovare le forze dopo questo incidente. Anche nei giorni scorsi, infatti, il profilo Instagram della conduttrice è stato invaso da messaggi di volti noti dello spettacolo e anche di tantissimi fan che hanno voluto dimostrarle il loro supporto.

Mara Venier provata dalla vicenda

La conduttrice aveva informato i suoi follower in relazione al suo stato di salute, pubblicando una foto in cui si trovava in ospedale, a seguito del secondo intervento al quale si è dovuta sottoporre per rimediare ai danni provocatigli dall'operazione precedente. La vicenda ha particolarmente segnato Venier, che ha commentato anche sui social, oltre che tramite media l'accaduto e assicurando che sarebbe ricorsa alle vie legali per mettere un punto sulla questione che le ha procurato non pochi problemi, di cui a distanza di più di una settimana porta gli strascichi.